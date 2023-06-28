TİP ne önerdi? Neyi müzakere edemedik?

Seçimlere gidilen süreçte yapılan haberler, yazılan yorumlar, dile getirilen eleştirilerin ortak noktası HDP’nin tek liste teklifini TİP’in kabul etmemesi üzerine kuruluydu. Herkes HDP’nin “tek partinin, tek listesi” önerisinin doğru yöntem olduğuna kanaat getirmişti. Bu görüştekilere göre ise TİP bu öneriyi reddederek en hafifinden “şımarıklık” yapıyordu. “Bu seçim o seçim değil” ile başlayan cümleler “TİP kimdi ve haddini bilmeliydi” diye devam ediyordu.

Gazeteciler, kendini kanaat önderi sayanlar, DHond’t “uzmanları”, seçim “matematikçileri” bulabildiği her mecrada TİP’in kararının yanlışlığını anlatmaya girişiyordu. Ne tuhaftır ki bu yorumları yapıp, yazıları yazan bir tek kişi dahi TİP’in HDP’ye sunduğu önerinin ne olduğunu sorma zahmetine girişmedi.

Nihayetinde seçimle birlikte ortaya çıkan başarızılık ve aritmetik hesapların kesinliğine rağmen TİP’e yönelik eleştirilerin dozu hala değişmedi. YSP’nin aldığı sonuçlar için TİP günah keçisi ilan edilmekle kalmadığı gibi TİP’in hem Millet İttifakı’na hem de YSP’ye değişen sayılarda vekil kaybettirdiğine dönük yanlış bilgi dolaşımda tutulmaya devam etti/ediyor. Adeta her şey “TİP’e rağmen” ve “TİP yüzünden” olmuştu.

Bu yazının konusu Emek ve Özgürlük İttifakı üzerinden yürütülen tartışmalar. Özelde de TİP’i hedef alan, eleştiri sınırını aşan hakaret ve küfürleri de kapsayan yorumlarla ilgili. Kurulan ittifak modelinin yanlış ya da hatalı olduğu, tek liste diye adlandırılan strateji/taktik/modeli kabul etmeyerek Yeşil ve Sol Gelecek Partisi’ne oy ve vekil kaybettirmekle ilgili yöneltilen suçlamalara da bir yanıt olacak.

TİP’E OY VERİLMESİN KAMPANYASI

Öncelikle seçime gidilen süreçte “TİP’e oy verilmemesi” üzerine kurdukları bir stratejiye tüm enerjilerini harcayan TEAM ve Reform araştırma şirketlerine ve yöneticilerine değinmezsek eksik olur. Kendi araştırmalarında dahi TİP’in aldığı oy oranları söylediklerinin üzerinde olan bu şirketi temsil eden “araştırmacılarla” ilgili söylenebilecek en hafif şey herhangi etik değere sahip olmadıklarıdır. “TİP’in oyunun yüzde 1’i bulmadığı”, “Herhangi bir yerde milletvekili kazanacak oya erişmesinin mümkün olmadığı” yalanlarıyla, kâh “stratejik oy” kâh “bu seçim o seçim değil” ve “TİP’e verilen oylar AKP ve MHP’ye yarıyor” diyerek seçmenleri korkuyla manipüle eden bu şirket ve ilgili kişiler nedeniyle TİP Antalya, İzmir 2’inci ve İstanbul 1’inci bölgede birer milletvekilliği kaybetti.

Seçim sürecinde kendilerine medyada hayli yer açıldı, hiç kimse de ya yanılıyorlarsa diye şüphe etmedi. Buradaki meselenin, eksik ya da yanlış anket yapmak olmadığının altını çizmekte fayda var. Ancak eldeki tartışmalı bulgulara adeta kutsal bilgi muamelesi yapıp insanların oy tercihlerini manipüle etmek ve seçim sonrasında bunun ortaya çıktığı görülünce de kurumsal olarak bunun sorumluluğunu almamak kabul edilemez. Sosyal ve görsel medyada ekseriyetle fikirlerini ve önerilerini sorgulayan, reddeden kimseleri irrasyonellikle suçlayıp, hatrı sayılır kimseleri “çok güvenilir sayılarla” ikna edip, anonim sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden insanları da ikna etme, yönlendirme, akıl verme çağrısı yapmaları da araştırmacı kimliğine zerre uymayan şeyler. Umarım bu manipülasyona kapılan, onların sözünü güvenilir diyerek taşıyan, paylaşanlar da bir muhasebe yapacaklardır. Ve elbette dilerim bu rezilliğe imza atanlar bir daha hiç haketmedikleri “seçim uzmanı”, “siyasi analist” ya da “araştırmacı” sıfatlarıyla karşımıza çıkmazlar.

Şimdi biraz da hakikatlerden bahsedelim. TİP olarak neyi, nasıl, niçin önerdik ve neden müzakere edemedik birlikte değerlendirelim.

Seçimlerden bir yıl önce yürürlüğe giren seçim yasasına dair yapılan değişiklikler ittifak sistemi içinde yer alan partilerin işini hayli zorlaştırmıştı. Hem AKP’den koparak Millet İttifakı içine eklemlenen partilerin işini zorlaştırmak hem de önceki iki genel seçimde HDP’ye giden katkı oylarının adresini değiştirerek Kürt hareketini zayıflatmayı öngören bir dizi değişiklik gerçekleşmişti. Bu değişiklikler ittifaklar içinde yer alan küçük partilerin vekil çıkarmasını imkânsız kılmasa da işlerini zorlaştırmıştı. Bu zorluk Emek ve Özgürlük İttifakı’nın küçük partisi olan ve seçimlere kendi listesiyle gireceğini çok önceden beyan etmiş olan TİP için de geçerliydi.

YEREL HASSASİYETLER

Ancak araştırma şirketlerinin kamuoyuna yansıyan anket sonuçları ve TİP’in yaptırdığı bazı araştırma sonuçları başta İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde milletvekili kazanma olasılığına işaret ediyordu. Ancak seçim sisteminde yapılan değişiklik nedeniyle ittifaklar açısından tek listeyle seçime girmenin doğru olduğuna yönelik bir kanaat de ortaya çıkmıştı. TİP olarak HDP’li arkadaşlarımıza ne tek liste ne de ayrı liste ile seçimle girmenin doğru olmadığını belirterek, yerel hassasiyetler gözetilerek kimi yerde tek kimi yerde ayrı liste ve bazı yerlerde de fermuar sistemi uygulanarak önümüze çıkacak zorluğu aşmanın mümkün olduğunu anlatan bir ortak liste çalışması sunduk. Örgütsel veriler ve bilgilerden de yararlanarak gerçekleştirilen çalışmayı yaparken titiz ve güvenilir olarak bilinen iki ayrı seçim araştırma şirketinin uzmanlarına danıştığımızı da eklemeliyim.

Bu çalışmada 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ile 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını tek tek tüm sandıklar üzerinden analiz edildi. En yakın tarihli olmasından hareketle 2018 genel seçimlerinin referans alındığı çalışmanın sonuçlarına göre, HDP’nin aldığı yüzde 11,7’lik oy oranında 2 puan üzerinde bir katkı oyu olduğu tahminini yürüttük. Kürt hareketinin oylarını düşürmeyi amaçlayan değişiklikle seçim barajı da düşürüldüğü için bu dilimde yer alan bu seçmenlerin kendi partilerine dönme riski bulunduğunu, TİP’in ittifak içindeki pozisyonunun ise bunun önüne bariyer çektiğini HDP’li arkadaşlarımıza anlattık. Ki zaten AKP’den kopan oyların gittiği adres olan Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı içine dahil edilmesi de yine böyle bir stratejinin sonucuydu.

2018 seçimlerinde HDP 55 ilde toplamda 850 bin oy almıştı. Seçime girme yeterliliği alan partiler için bir zorunluluk olan 41 ilde seçime girme şartını bu illerde ittifak partileri olarak ayrı ayrı seçimlere girerek telafi edebileceğimizi söyledik. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı içindeki hiçbir partinin vekil çıkarma şansı olmadığı bu illerde oylar yine ittifak içinde kalacaktı.

SONUÇLAR BULGULARIMIZI DOĞRULADI

Seçimlerden sonra ortaya çıkan tablo ve Yön Eylem Araştırma Şirketi’nin 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı iki ayrı araştırmanın bulguları, seçimlerden önce yaptırdığımız araştırmalarda elde edilen verilerin doğruluğunu da kanıtladı. TİP, yurtiçinde 903 bin 742 ve yurtdışından da 52 bin 315 oy alarak toplamda 956 bin 57 oy ile 1,76 oy oranına ulaştı. Önceki seçimlerde HDP’ye oy veren seçmenlerden TİP’e geçiş yapanların oy oranı yüzde 17,5, önce CHP’ye şimdi TİP’e oy verdiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 52,5 oldu.