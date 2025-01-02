Hatice Turhan Yazdı: Tesla’nın Patladığı Otelde Kaldım

Elon Musk sıkı bir Trump destekçisi. Açık açık yaptı bu işi. Üstelik iyi de yaptı. Yönetimde görev bile alacak.

İşte bu Musk’ın en önemli ticari ürünlerinden biri olan Tesla Trucks, Başkan olan Trump’ın Las Vegas’daki otelinin önünde patladı. İster “ironi” deyin, ister “tesadüf” kesin olan tek şey dikkat çekici bir eşleşme.

Musk hemen “Terör olabilir” açıklaması yaptı. “Yanlış araç seçtiler. Çünkü Trucks sağlam bir araç. Patlamayı yukarıya yönlendirdi. Otelin camları bile patlamadı” dedi.

Çünkü eğer kendiliğinden patlamış olsa o hep yapılan tartışma gündeme gelecek: “Elektrikli araçların aküleri kendiliğinden patlar mı?”

İşte bu otelde ben de kalmıştım. Üstelik memnun da ayrıldım.



Trump’ın ilk başkanlığının hemen öncesi bir gezi için Las Vegas’daydım. 2016 yılıydı. Gölgede bin derece olan bir iklimde.

Las Vegas dedikleri eni konu 2 kilometrelik bir cadde. Hemen bir sokak arkası bildiğin tek katlı barakamsı evler. Küçümsemek için söylemiyorum. Ön cadde o kadar şaşalı ki arka sokaklar sönük kalıyor anlamında.

Bir yanda Eiffel Kulesi'nin taklidi, diğer yanda London Eye. Çölün ortasında bir başka dünya.



İste Trump İnternational Oteli o caddenin üzerinde. Bildiğin altın rengi. Güneş altında parlıyor. Tıpkı Ali Ağaoğlu’nun Ataşehir’deki “A” harfine benzeyen binası gibi.



Otel temiz ve sakin. Hemen altında ise bir Trump mağazası var. Bildiğiniz hediyelik eşya mağazası . Trump fincanları, gömlekleri. Ve tabii şapkaları. Hani üzerinde şu üzerinde “Make America Great Again” yazan.



Espri olsun diye almak istedim. Ama fiyatını görünce vazgeçtim. 25 dolardı. Bu fakirin bütçesini zorlardı. Anlaşılan 5 dolarlık şapkaların 25 dolara satılmasının sebebi seçim kampanyasına destek olmaktı.



İşte şimdi o otelin tam girişi. Videodan gördüğüm kadarıyla Trump mağazasının 3 metre önü, üzücü bir olaya tanıklık etti. Eğer terör ise umarım failleri bir an önce bulunur. Ama eğer değil ise Musk’ın daha fazla “X” mesajı atması gerekir.



Şimdilerde tekrar aynı yere gitmek istiyorum. Eğer becerip gidebilir isem size anlatırım. Darısı sizlerin başına. Hepinize iyi yıllar diliyorum.