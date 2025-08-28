Özgür Özel ve Topuzu Kaçan Kantar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in meydanlarda ağır mı ağır sözlerle bir Cumhuriyet Başsavcısını eleştirmesini, kimi zaman da sözlerini hakarete kadar vardırmasını eleştiriyorum. Siyasi açıdan benim için zor bir yazı. Ancak içimdeki adalet duygusunu da dillendirmem gerekiyor.

Hatice Turhan

Hatice Turhan

Bu yazıyı kaleme almadan uzunca bir süre fikrimi uygun cümleler ile nasıl sunacağımı düşündüm. Hani bir şey vardır. Aslında aklınızdadır ancak usul yönünden bir hata yapar isen esas zedelenir ya. İşte öyle. Sonunda düşünce silsilemin ayakları yere bastı. Kafamı rahatsız edenin ne olduğunu fark ettim. Denklik ve muhatabiyet. Ve dahi adalet.

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Aslında en koyu CHP’lilerin bile ummadığı bir şekilde dirençli ve mobilize çıktı. Artık liderliği tartışılmıyor. Ancak bazen, hele söz konusu olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek olduğunda kantarın topuzunu kaçırıyor.

Özgür Özel bana göre siyasi anlamda birçok önemli şey başardı, başarıyor. Fakat konu Başsavcı Gürlek olduğunda iki yönden hatalı davranıyor. Birinci olarak: Meydanlara çıkıyor, Başsavcıyı ağır bir biçimde eleştiriyor. Peki sayın Genel Başkan, Başsavcı size nasıl cevap verecek? Zaten bilenmiş partili grubunun önünde ağır bir biçimde saldırdığınız kişinin kendisini nasıl savunması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Basın toplantısı mı yapsın? Yapamaz mevzuat uygun değil.
Ya yazılı açıklama: O da mümkün değil.

Peki ne yapmalı? O da adalet yolu ile soruşturma açıyor. Ancak siz biliyorsunuz ki, dokunulmazlık zırhından dolayı bu soruşturmalardan bir şey çıkmayacak. Alın size orantısız güç kullanımı.

Bana göre Özel’in yaptığı ikinci hata ise muhatabiyet. CHP Genel Başkanı’nın muhatabı Cumhuriyet Başsavcısı mıdır? CHP Genel Başkanı’nın muhatabı siyasidir, adli değil. Adli bir makamı hedef almak, her ne kadar ve neyden sorumlu tutarsanız tutun CHP Genel Başkanı’na yakışmıyor.

Kaldı ki ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hakimlik zamanlarından FETÖ veya diğer terör örgütleri ile mücadelesinden biliyorum. Zaten ve kuvvetle muhtemel bir sürü terör listesinin ölüm listesinde üstlerde yer alıyor.

Özgür Özel’in bu üslubunu kimi yayın organlarında da görmüyor değilim. Mesela benim bu yazımı okuduğunuz Gerçek Gündem. Bana göre G.G. bazen bu tür haberlerini ortada durarak vermiyor. Özgür Özel’in açıklamalarını veriyor. (Tamam versin) Ancak karşı görüş cılız kalıyor. Açıkçası terazinin kefesini kaydırıyor. Halbuki Seyhan kızım bu tür nüanslarda dikkatlidir. Umarım usule Gerçek Gündem de dikkat eder..

Özgür Özel CHP
