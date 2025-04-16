Hatice Turhan Yazdı... Ahlaksızlıktan Reyting Çıkartma

Haftasonu gazetesi vardı bir zamanlar. Özel televizyonların olmadığı yıllarda çok ama çok önemli bir magazin gazetesiydi. Bir dönem şehit gazeteci Çetin Emeç yönetmişti. Daha sonra Hürriyet'in başına geçmişti Çetin bey. Bir keresinde bakan bile devirmişti. Bir vamp kadın oyuncu ile İçişleri Bakanı aşkından.

İşte bu Haftasonu neredeyse tam sayfa yarı çıplak (Aslında yüzde 80 çıplak. Külot yüzde kaç tutuyorsa artık) bir kadın fotoğrafı koyup başlık atardı: "REZALET" Bir başka zaman : "AHLAKSIZLIK" Böyle böyle güya eleştiriyormuş gibi çıplak fotoğrafları yayınlarlardı.

İşte Esra Erol'un damadı ile ilişkiye girip hamile kalan kaynana yayınında Haftasonu gazetesi geldi aklıma. Esra Erol diyor ya: "Hiç utanmıyorsunuz" diye. Eski kuşak magazinciler kıs kıs gülmüştür muhtemelen.

Şimdi size bu işin nasıl olduğunu anlatıyım en muhtemel şekli ile: Ekibe böyle bir başvuru yapıldı. Hem aldatılan kız çocuğu, hem de baba tarafından. Sonrasında yayın ekibi harekete geçti ve diğer tarafları buldu. En zor aşama ise ekrana çıkmaya razı etmekti. Ancak biraz para, biraz vaat ile o da halledildi. Geriye ise ahlakçılık oynamak kaldı. Muhtemel para ile ikna edilen kaynana-damat Türkiye gündemine oturuverdi.

Oturdum yayının ne kadar izlendiğini araştırdım. Reyting verileri programın oldukça çok izlendiğini ortaya koyuyor. Total grupta program ilk yüz program arasında üçüncü olmuş. 28 share. Yani açık olan her 100 televizyondan 28'i programı izlemiş. AB grubu ve ABC1 grubunda ise sırasıyla beşinci ve üçüncü olmuş. O saatte yayınlanan bir programın prime-time programlarını geçmesi mucize gibidir. Ama maalesef halkımın maraza düşkün olan yapısı yine ortaya çıkmış. Şimdi konuşalım tartışalım. Ne yarar ki.