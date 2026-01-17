Eski Sömürge ABD’nin Avrupa’dan İntikamı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gelişmekte olan "gariban" ülkeler ve yer altı kaynakları zengin olmasına rağmen kalkınamamış daha "gariban" devletler, bu durumu onlarca yıldır dile getiriyor ancak seslerini Avrupalılara duyuramıyorlardı. Üstelik Avrupa, Amerika ile iş birliği yaparak; "demokrasi" ve "özgürlük" gibi söylemlerin arkasına sığınıp bu ülkelerin madenlerine el koyuyordu.

Irak müdahalesini birlikte gerçekleştirdiler; Venezuela konusunda da yine Amerika’nın yanında saf tuttular. Ancak sonunda, "içi dışı bir" olan bir Amerikan Başkanı geldi. Kapalı kapılar ardında değil, herkesin önünde açıkça konuşarak Grönland’ı talep etti. Uygarlıklarını köle ticareti ve sömürgecilik üzerine kuran Avrupalı devletler, ilk kez kendilerine bir sömürge gibi davranılınca büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Hâlbuki son 200 yıldır işleri ne kadar da yolundaydı. Dünyayı sömürüp tüm zenginliği kendi ülkelerine taşıdılar; sonra da soydukları o ülkelere dönüp "demokrasi nutukları" attılar. Ardından bu ülkelere silah satıp iç savaşlar çıkardılar.

Şimdi ise o "cici" yöneticiler ve "efendi" devletler panik içinde. Kendi topraklarını verseler bir dert, vermeseler başka bir dert; tam bir çıkmazın içindeler. Anlaşılan Başkan Trump kararlı ve baskısını sürdürecek. Gerçi bir Avrupa Birliği üyesinin toprağını açıkça talep ettiği düşünülürse, onun da işi pek kolay değil.

Biraz nükteyle yaklaşacak olursak; ABD’nin de bir zamanlar Birleşik Krallık sömürgesi olduğu hatırlandığında, bu durumu "sömürgelerin gecikmiş intikamı" olarak nitelendirmek pek de yanlış olmaz.