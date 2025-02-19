Avrupa tatili daha ucuz?

Türkler akın akın yurtdışına gitmeye çalışıyor. Elçiliklere vize hizmeti veren aracı kurumların önü bir zamanlarki “uzun kuyruk” modeline geri döndü. Bırakın vize almayı vize başvurusu yapmak için bile randevu bulunamıyor.

Bana göre bunun sebebi maalesef ve maalesef yurt dışında tatil yapmanın Türkiye’de tatil yapmaktan daha pahalı olması.

Büyük köşe yazarlarına yakışmayacak bir şey yaptım. Yazacağım bir konuyu üşenmedim araştırdım! Çok yakında yangın faciası yaşadığımız Kartalkaya’daki otelin ücretleri ile dünyanın en ünlü kayak merkezi Saint Moritz’deki otel fiyatlarını karşılaştırdım. Bildiğiniz gibi yüreğimizi dağlayan otelde gecelik oda fiyatı 30 bin lira idi. Perşembe-Pazar üç gecelik bir tatil 90 bin lira ediyor ki bu da yaklaşık 2 bin 370 Euro yapıyor. İnanınız Saint Moritz’deki oteller bin 200 Euro’dan başlıyor. Orta üst segmentte bu rakama yaklaşamıyor bile.

Sadece kar tatilinde mi? Yaz tatillerinde de durum aynı.

Maalesef güney kıyılarımızda bir otel ile komşumuz Yunanistan karşılaştırıldığında Türklerin kapılarda kuyruk olmalarına şaşmamak lazım. Buna bir de kazıkçı taksici, fırsatçı esnaf, tüm yılın karını bir ayda çıkarmaya çalışan uyanık lokantacı ve kendisinden başka kalınacak yer yokmuş gibi davranan burnu havada otelcileri ekler iseniz sonuç ortada.

Üstelik Yunanistan’a giden Türk turistlerin içinde büyük çoğunluk da yeşil pasaportlular. Malumunuz devlet memurları, büyük ihracatçılar ve avukatlara yeşil pasaport veriliyor. Bunlara Schengen vizesi yok. Bilin bakalım ne oluyor? Tüm devlet memurları ve aileleri başta Yunanistan olmak üzere Avrupa yolunda. İyi ki de gidiyorlar. Çünkü memur maaşı ile zaten Türkiye’de tatil yapmak son derece zor.

Euro 38 Türk lirası. Buna rağmen otel ücretleri ve yiyecekler oralarda daha ucuz. Taksiler kazık atmıyor, lokantacılar fiyat geçirmiyor. Alacağınız bir ürünün iki tane fiyatı yok. Neyse o.

Turizm Bakanlığı’nın ekonomi bilimi ile taban tabana zıt bu duruma müdahale edebilmesi gerekiyor. Ancak mümkün değil anlaşılan. Tüm dünyanın en büyük tur sitesi Türkiye’de çalışmıyor. VPN'le yurt dışındaymış gibi yapıp aynı site ile Türkiye’de rezervasyon yaptıranlar kapıda kalıyor. Türk oldukları için cezalandırılıp fark ödemeye zorlanıyor.

Bildiğiniz ülkemizde garibanız.