Ülkelerin En Çok Şaşırtan Özellikleri

Seyahat etmeyi yalnızca manzara görmek ya da yeni lezzetler tatmak olarak düşünmek büyük bir eksiklik olur. Çünkü asıl şaşkınlık, bir ülkenin gündelik hayatına dokunduğunuzda başlar. Küçük gibi görünen ama sizi “Vay be, burada işler böyle mi yürüyor?” dedirten detaylar, yolculuğu unutulmaz kılar.

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Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

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Dünya, ne kadar gezerseniz gezin sizi şaşırtacak şeylerle dolu. Farklılıklar bazen sizi zorlar, bazen güldürür ama her zaman ufkunuzu açar. İşte ülkelerin en şaşırtan özellikleri…

Japonya

Japonya’da bir metroya binin, kalabalığın ortasında neredeyse iğne düşse sesi duyulur. İnsanlar telefonla konuşmaz, yüksek sesle gülmez. Sessizliğe gösterilen bu saygı, ilk başta tedirgin edici ama sonra insanın ruhuna iyi geliyor.

İtalya

İtalya’da “hadi hızlıca bir şeyler yiyip kalkalım” fikri neredeyse hakaret sayılabilir. Yemek, yalnızca beslenmek değil; sosyalleşmek, paylaşmak ve yaşamak anlamına geliyor. Aynı masada üç saat boyunca yenen bir akşam yemeği ve üst üste gelen dört-beş tabak... Karnınızdan çok ruhunuz doyuyor.

İsveç

İsveç'te çalışırken mola vermek değil, Fika yapmak var. Yani kahve içip küçük tatlılar eşliğinde arkadaşlarınla sohbet etmek. Bu mola, işin verimliliğinden daha çok insan ilişkilerinin ve psikolojik iyilik hâlinin bir parçası. Resmi şirketlerde bile günde iki kez Fika saati var. Kural gibi ama keyifli.

Türkiye

Türkiye’de misafirperverlik neredeyse kutsal. Biri sizi evine davet ediyorsa, tok olmanız bir şey ifade etmez. Çay içmeden, bir tabak dolusu yemeden oradan çıkmanız imkânsızdır. Bir yabancı için bu ısrarcılık başta garip gelebilir, ama sonra sizi sarıp sarmalar.

Avustralya

Sıcak iklimi ve rahat yaşam tarzıyla bilinen Avustralya’da bazı bölgelerde çocuklar okula çıplak ayakla gidiyor. Bu, yoksulluktan değil, doğallık ve rahatlık kültürünün bir uzantısı. Toprakla bağlarını koparmamaları öğretiliyor. Bizim için sıra dışı ama onlar için çok normal.

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