Ülkelere Göre En İlginç Gelenekler ve Ritüeller

Dünyanın farklı bölgelerinde, yüzyıllardır süregelen ilginç gelenekler ve ritüeller var. İşte toplumların kültürel kimliklerini yansıtan bu ritüellerden bazıları…

Hindistan – Holi Festivali

Holi, baharın gelişini kutlamak için düzenlenen ve "renklerin festivali" olarak bilinen bir etkinlik. İnsanlar sokaklarda birbirlerine renkli tozlar atarak eğlenir. Festival, aynı zamanda kötü enerjilerden arınma ve yeni başlangıçlar için bir fırsat olarak görülür.

Japonya – Setsubun Gelenekleri

Japonya’da baharın başlangıcı olarak kabul edilen Setsubun günü, kötü ruhları uzaklaştırmak için düzenlenen geleneksel bir ritüeldir. İnsanlar kavrulmuş soya fasulyelerini kapılarının önüne atarak kötü ruhları kovduklarına inanır. Ayrıca, iyi şans getirmesi için belirli sayıda fasulye yemek de yaygın bir uygulama.

Meksika – Ölüler Günü (Día de los Muertos)

Meksika’da her yıl 1-2 Kasım tarihlerinde kutlanan Ölüler Günü, ölmüş aile üyelerinin ruhlarını anmak için yapılan bir gelenek. İnsanlar, sevdiklerinin mezarlarını ziyaret eder, onlara özel sunaklar hazırlar ve şenlikler düzenler. Renkli kafatası motifleri ve özel şekerlemeler bu önemli günün sembollerinden.

İspanya – Domates Festivali (La Tomatina)

Her yıl ağustos ayında İspanya’nın Buñol kasabasında gerçekleştirilen La Tomatina festivali, dünyanın en büyük yiyecek savaşlarından biri. Binlerce insan, tonlarca domatesle birbirine saldırarak eğlenir. Festival, dostluk ve eğlenceyi teşvik eden bir gelenek haline gelmiştir.

Endonezya – Toraja Cenaze Törenleri

Endonezya’nın Toraja halkı, ölülerini hemen gömmek yerine, onları yıllarca evlerinde saklayarak cenaze törenleri için hazırlık yapar. Ölen kişinin bedeni özel otlarla korunur ve aile bireyleri onunla yaşamaya devam eder. Büyük bir cenaze töreni düzenlendiğinde, ölü gömülmeden önce geleneksel danslar ve ritüeller gerçekleştirilir.

İskoçya – İlk Ayak Basan (First-Footing) Geleneği

İskoçya’da yeni yılın ilk günü, "first-footing" adı verilen bir gelenekle kutlanır. Bir kişinin, yılın ilk dakikalarında bir arkadaşının veya akrabasının evine girerek ona şans getireceğine inanılır. Bu kişi genellikle koyu saçlı biri olmalıdır ve yanında ekmek, viski veya kömür gibi hediyeler getirmesi beklenir.

Güney Kore – Bebeklerin İlk Doğum Günü (Doljanchi)

Güney Kore’de bebeklerin ilk doğum günü, özel bir ritüelle kutlanır. "Doljanchi" adı verilen bu törende, bebek önüne çeşitli nesneler konur ve seçtiği nesne, onun gelecekteki mesleğini veya hayat yolunu belirleyeceğine inanılır. Aileler, bugünü büyük bir kutlamayla geçirir.

Brezilya – Rio Karnavalı

Brezilya’nın en büyük kültürel etkinliği olan Rio Karnavalı, dans, müzik ve renkli kostümleriyle dünyaca ünlüdür. Samba okulları aylarca süren hazırlıkların ardından devasa geçit törenlerine katılır. Bu festival, eğlence ve coşkuyla kutlanan en önemli geleneklerden biri.

Çin – Ay Festivali

Çin’de her yıl sonbaharda düzenlenen Ay Festivali, ailelerin bir araya gelerek ayın dolunay halinde olduğu geceyi kutladığı önemli bir gelenek. İnsanlar ay çörekleri yiyerek, dilekler dileyerek ve fenerler uçurarak kutlamalara katılır.