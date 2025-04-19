Türkiye’de Erken Sezonun Gizli Rotaları: İşte Mayıs Ayında Denize Girebileceğiniz Koylar

Yaz mevsimi denildiğinde herkesin aklına haziran ayı ve okulların kapanmasından sonraki günler gelir. Ancak aslında durum pek de öyle değil. Mayıs ayında hava ısınmaya başlar ve birçok yerde deniz sezonu da açılır. Doğanın yeni yeni uyandığı ve havaların ısındığı bu ayda deniz de bir başka olur.

İşte Türkiye’de mayıs ayında denize girilebilecek bazı koylar:

Kabak Koyu – Muğla, Fethiye

Fethiye'nin Faralya köyü sınırlarında yer alan Kabak Koyu, doğal yapısını büyük ölçüde koruyan nadir bölgelerden biri. Mayıs ayında deniz sıcaklığı 20-22°C civarındadır, bu da kısa süreli yüzmeler için oldukça elverişlidir. Yüksek sezonda yoğunlaşan kalabalıktan uzak, sessiz bir kıyı arayanlar için ideal.

Akvaryum Koyu – Bozcaada, Çanakkale

Bozcaada, kuzey Ege’nin serin sularıyla bilinir; ancak Akvaryum Koyu, adanın daha korunaklı bölgelerinden biri olduğundan, mayıs ayında bile yüzmeyi mümkün kılar. Su sıcaklığı ortalama 18-20°C civarındadır. Doğal su altı yaşamı nedeniyle şnorkelle yüzme için de oldukça uygun.

Kargı Koyu – Datça, Muğla

Ege ile Akdeniz’in kesiştiği noktada yer alan Datça, yılın büyük bölümünde rüzgâr alıyor. Ancak Kargı Koyu, korunaklı yapısıyla bu durumu avantaja çeviriyor diyebiliriz. Mayıs ayı itibariyle deniz ısınmaya başlar ve ortalama 21-23°C seviyelerine ulaşır.

Akbük Koyu – Gökova, Muğla

Gökova Körfezi içinde yer alan Akbük Koyu, mayıs ayında bile neredeyse yaz aylarındaki berraklığı ve güzelliğiyle öne çıkıyor. Su sıcaklığı bu dönemde 20-22°C aralığında.

Ceneviz Koyu – Olimpos, Antalya

Antalya’nın güneybatısında, Olimpos sınırlarında yer alan bu koy, doğayla iç içe bir ortam sunar. Mayıs ayında Antalya kıyılarında deniz sıcaklığı 22-24°C’ye kadar çıkar, bu da yüzme için oldukça ideal.

Sarımsaklı Sahili – Ayvalık, Balıkesir

Kuzey Ege'nin iklimi nispeten daha serin olsa da Sarımsaklı Sahili korunaklı yapısıyla mayıs ayının ortalarından itibaren yüzülebilecek seviyeye gelir. Özellikle sabah ve öğlen saatlerinde denize girilebilir.

Amos Koyu – Marmaris, Muğla

Turunç ile İçmeler arasında kalan Amos Koyu, hem doğallığı hem de tarihi kalıntılarıyla dikkat çeker. Mayıs ayında su sıcaklığı Akdeniz kıyılarına göre daha yumuşaktır ve güneşin etkisiyle kısa sürede ısınır.