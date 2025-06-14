Şehir Şehir Su Sporları… Nerede, Ne Yapılır?

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Yaz mevsimi geldi mi aklıma sadece deniz, güneş, kum değil; suyla dans etmenin, dalgalarla yarışmanın ve rüzgarla dost olmanın başka yolları da geliyor: Su sporları. Kimi zaman bir kano, kimi zaman bir rüzgar sörfü tahtası ya da sadece bir tüpün içindeki oksijenle dünyanın başka bir katmanına açılmak mümkün. Türkiye, bu konuda şanslı ülkelerden biri. Üç tarafı denizlerle çevrili ve neredeyse her bölgesinde yapılacak bir su sporu var.

Muğla

Bodrum sadece gece hayatıyla değil, su sporlarıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle Bitez ve Akyarlar bölgesi rüzgar sörfü için adeta biçilmiş kaftan. Temmuzda burada, sabahları sakin sularda paddle board (kürek sörfü) yapıp öğleden sonra rüzgarın hızlanmasıyla yelkeni açabilirsiniz. Dalgaları hissederek sörf tahtasında ilerlemek, insanı doğayla baş başa bırakıyor.

Antalya

Kaş, dalış tutkunları için bir cennet. Su altı dünyası büyüleyici, rengarenk balıklar, antik batıklar, hatta bazı bölgelerde heykeller bile var. Tüplü dalış Kaş’ta en popüler aktivitelerden biri. Daha önce hiç denememiş olsanız bile eğitmenlerle birlikte güvenli bir ilk dalış yapabilir ve mavi dünyanın ne kadar sessiz ama canlı olduğunu görebilirsiniz. Kaş’ta dalış yapmak, insana suyun içindeki evrenin ne kadar büyüleyici olduğunu hatırlatıyor.

İzmir

Sörf denince Türkiye’de ilk akla gelen yerlerden biri, Alaçatı. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da rüzgar sörfü için en çok tercih edilen bölgeler arasında. Haziran ve temmuz aylarında rüzgar neredeyse hiç durmaz. Buraya gelenler sabah kahvaltısından sonra tahta ve yelkenle denize açılır. İlk başta denge kurmak zor olsa da bir kere suyun üstünde hızlandınız mı bir daha bırakamıyorsunuz.

Mersin

Daha sakin ama keşif odaklı bir aktivite arıyorsanız, deniz kayağı tam size göre. Mersin Kızkalesi’nde bir kano kiralayarak kale siluetine doğru kürek çekmek, hem spor hem de manzara demek. Sabahın erken saatlerinde deniz daha cam gibi olur. Güneş hafifçe yükselirken suyun üstünde süzülmek, adeta ruhu da beden kadar serinletiyor. Kaleye yaklaştıkça tarihle doğa iç içe geçiyor.

Van Gölü

Tatlı su severler için de önerim var. Van Gölü, paddle board için harika bir yer. Tatlı su, tuzlu suya göre daha az kaldırma gücüne sahip olsa da burada yapılacak sabah antrenmanı tüm gününüzü dengede tutar. Nem oranı düşük, suyu serin, manzarasıysa efsane…

İstanbul

İstanbul’dan uzaklaşmadan da su sporlarına karışmak mümkün. Özellikle Büyükada ve Heybeliada çevresinde kano turları yapılıyor. Deniz nispeten sakinse sabahın erken saatlerinde yüzme ya da kanoya çıkabilirsiniz. Şehirden kopmadan suyla baş başa kalmak istiyorsanız, bu rotalar ilaç gibi.