Küçükkuyu: Mitolojinin Kalbinde Tatil

Küçükkuyu, Ege ile Marmara arasında, Kaz Dağları’nın eteklerinde, denizle iç içe bir sahil kasabası. Yaz aylarında kalabalık tatilcilerin uğrak noktası olan bu küçük yerleşim yeri, yaz aylarında elbette harika denizi ve doğasıyla tatilcileri büyülüyor ancak eylül ayıyla birlikte adeta yeniden doğuyor. Kalabalığın çekilmesi, Küçükkuyu’nun asıl ruhunu keşfetmek için en uygun zamanı yaratıyor.

Küçükkuyu aynı zamanda mitolojik bir coğrafyanın tam kalbinde yer alıyor. Kaz Dağları, Homeros’un destanlarında geçen efsanelerin mekanıdır. Bu dağlarda Hera’nın, Afrodit’in ve Athena’nın güzellik yarışına hazırlandığına inanılır. Bu mitolojik anlatılar eşliğinde, tanrıların ve tanrıçaların girdiği denize girmek, onların izlediği manzaraya bakmak bambaşka hisler uyandırıyor.

EN İDEAL DÖNEM EYLÜL AYI

Eylül ayı, Küçükkuyu’yu ziyaret etmek için en ideal dönemlerden biridir. Denizin hala ılık olduğu bu mevsimde rüzgarlar biraz zorlayabilir. Ancak yine de hem deniz tatili için hem de tarihsel bir yolculuğa çıkmak için bu bölgeyi tercih edebilirsiniz. Küçükkuyu’ya yakın tarihi köyleri de gezebilir ve buralardan zeytinyağı, zeytin gibi bölgeye özgü lezzetleri satın alabilirsiniz.