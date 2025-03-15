Hangi Kahve, Hangi Ülkede İçilir?

Kahve, bir içecekten çok daha fazlası… Dünya genelinde kahve severler için özel olarak tasarlanmış birçok kafe bulunuyor. Geleneksel yöntemlerle demlenen kahveleri veya üçüncü nesil kahvecilik akımının nefis kahvelerini deneyimlemek isteyen herkes için bir mekân mevcut.

Kahve severler için dünya, keşfedilmeyi bekleyen birçok lezzet durağı sunuyor. Peki, dünya genelinde en iyi kahveler nerede içilir? İşte yanıtı…

Viyana, Avusturya

Viyana, Avrupa’nın kahve kültürünü en iyi yansıtan şehirlerden biridir. UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak kabul edilen Viyana kahve kültürü, klasik dekorasyonlu kafeleriyle ünlü. Viyana’da wiener melange adı verilen latte benzeri hafif sütlü bir kahveyi deneyebilirsiniz.

İstanbul, Türkiye

Türk kahvesi, kahve yapımı ve sunumu açısından dünyanın en özgün yöntemlerinden birine sahip. İstanbul, geleneksel kahvehanelerden modern üçüncü nesil kahvecilere kadar geniş bir kahve kültürüne ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da cezvede pişirilen ve yanında lokumla servis edilen geleneksel Türk kahvesini mutlaka içmelisiniz.

Roma, İtalya

İtalyan kahve kültürü, hızlı ama keyifli bir kahve içme ritüeliyle ünlü. İtalya’da kahve genellikle ayakta içilir. Roma’ya gittiğinizde mutlaka espresso içmelisiniz.

Melbourne, Avustralya

Melbourne, kahve konusunda dünya çapında şöhrete sahip şehirlerden biri. Burada üçüncü nesil kahvecilik oldukça yaygın. Melbourne’da ‘flat white’ denemek isteyebilirsiniz.

Kolombiya

Dünyanın en iyi kahve çekirdeklerinden bazılarını üreten ülkelerden biri olan Kolombiya’da, kahve üretimine yakından şahit olabilirsiniz. Burada Kolombiya usulü sade siyah kahve olan ‘tinto’ denemelisiniz.

Etiyopya

Kahvenin anavatanı olan Etiyopya’da kahve içmek adeta bir tören. Saatler süren hazırlama aşamasından sonra enfes tadıma geçilir. Burada mutlaka ‘buna’ adı verilen Etiyopya kahvesini içmelisiniz. Yeşil çekirdeklerin kavrulmasının ardından elleriyle öğütülen kahve demlenerek tütsü eşliğinde servis edilir.