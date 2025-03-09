Hangi Burç, Nasıl Sever?

Herkes sevgisini farklı şekillerde gösterir. Kimileri tutkuyla sever, kimileri ise mesafeli ama derin duygularla bağlanır. Kimi sevdiğini sahiplenir, kimiyse özgürlüğüne düşkündür. Burçların da kendilerine has sevme biçimleri vardır. Her ne kadar doğum haritasının bütününe bakmak gerekse de ana hatlarıyla hangi burç, nasıl seviyor; işte yanıtı…

ATEŞ GRUBU

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Koç burcu aşkta cesurdur ve ilk adımı atmaktan çekinmez. Birini sevdi mi tam sever, ama çabuk sıkılma ihtimali de yüksektir. Onun için aşk bir maceradır, sürekli heyecan ister. Birlikte eğlenebileceği, onu zorlayan ama aynı zamanda takdir eden biriyle olmaktan hoşlanır.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslan burcu aşkı gösterişli yaşar. Sevdiğini şımartır, ilgi gösterir ama aynı ilgiyi de bekler. Romantik jestler, lüks deneyimler ve bolca iltifat onun için aşkın olmazsa olmazlarıdır. Eğer bir Aslan burcuyla birlikteyseniz, ona ilginizi ve hayranlığınızı her daim göstermelisiniz, yoksa yanınızda fazla durmayabilir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Yay burcu aşkı özgürlükle birlikte yaşamak ister. Onun için aşk, birlikte yeni deneyimler yaşamak ve dünyayı keşfetmektir. Çok fazla kıskançlıktan hoşlanmaz, onu kısıtlamayan ve ruhunu özgür bırakabilen biriyle uzun süre mutlu olabilir.

TOPRAK GRUBU

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğa burcu, aşkta güvene ve istikrara önem verir. O, çabuk âşık olmaz ama birini sevdiğinde tam anlamıyla sever ve bağlanır. Romantik jestler, güzel yemekler ve fiziksel yakınlık onun aşk dilinin anahtarıdır.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Başak burcu duygularını çok açık ifade etmese de, sevgisini detaylarda gösterir. Sevdiği kişinin hayatını kolaylaştırmak, ona destek olmak, küçük şeyleri düşünmek onun sevgi dili olabilir. Onu tanımayan biri soğuk zannedebilir, ama sevdiklerine iç dünyasını açar ve oldukça fedakâr bir aşıktır.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Oğlak burcu aşkı ciddiye alır. Flörtöz veya oyunbaz değildir. Eğer gerçekten birini seviyorsa, onunla gelecek kurmayı düşünür. Aşkta güven, sadakat ve sorumluluk Oğlak için çok önemlidir. Oğlak burcunun birini sevdiğini anlamanın en iyi yolu, o kişiyi gelecek planlarına koyup koymadığına bakmaktır.

HAVA GRUBU

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): İkizler burcu aşkta flört etmeyi sever ve sürekli yeni şeyler deneyimlemek ister. Onun için aşk sadece fiziksel bir çekim değil, aynı zamanda zihinsel bir uyum meselesidir. Onunla beraber olmak için sıkıcı olmamalı, sürekli sohbet edebilmeli ve ona meydan okuyabilmelisiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Terazi burcu romantizmin burcudur. Zarif, nazik ve kibar bir aşıktır. Estetik, uyum ve güzel anlar onun için önemlidir. Aşkını hem eylemleriyle gösterir hem de sözleriyle dile getirir. Romantik akşam yemekleri ve sevgilisine ayırdığı uzun süreler Terazi burcunun aşık olduğunun en net göstergesidir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kova burcu aşkta bağımsızdır ve kendi alanına ihtiyaç duyar. Çok yoğun duygusallıktan hoşlanmaz, ama ruhsal ve entelektüel bir bağ kurarsa, uzun süre bağlı kalabilir. Onunla birlikte olmak için dost olabilmeli ve ona özgürlüğünü sunabilmelisiniz.

SU GRUBU

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Yengeç burcu aşkı en saf hâliyle yaşar. O, aşkta güven ve duygusal yakınlık arar. Koruyucu ve şefkatlidir, sevdiği insanı ailesi gibi sahiplenir. Ama onu kırarsanız, yarasını kolay kolay unutmaz ve aşkını nefrete dönüştürebilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrep burcu aşkı tutku dolu ve derin yaşar. Yüzeysel ilişkilerden hoşlanmaz, sevdiğinde tam sever. Kıskanç olabilir, ama bu onun sevgisinin bir göstergesidir. Bir Akrep burcu sizi gerçekten seviyorsa, sizi kimseye bırakmaz ve uzun süre sizin için çaba gösterir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burcu aşkta hayalperesttir. Sevdiği insanı idealize edebilir ve büyük bir fedakârlıkla sevebilir. Romantik, duygusal ve sezgiseldir. Onun için aşk, ruhsal bir bağ kurmak ve derin duygular yaşamaktır.