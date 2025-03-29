Burçların Sadakat Haritası: Hangi Burçlar Asla Aldatmaz, Hangileri Tehlikeli?

Sadakat, ilişkilerde en çok önem verilen konulardan biridir. Peki, astrolojiye göre burçların sadakat seviyeleri farklı mı? Hangi burçlar asla aldatmaz, hangileri daha maceraperest ve aldatmaya meyilli olabilir?

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Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

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Burçlar sadakat konusunda bir ipucu verse de her birey elbette farklıdır. Birini sadece burcuna göre değerlendirmek yerine, karakteri ve verdiği sözleri de dikkate almak önemlidir. Ancak burçlara göre bir yorum yapmak gerekirse bazı burçların eline sadakat konusunda kimse su dökemezken, bazıları sınıfta kalıyor…

İşte burçların sadakat haritası…

1. Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Sadakatin kitabını yazan burç kesinlikle Boğa! Kararlılığı ve dürüstlüğü ile bilinen Boğa burçları, bir ilişkiye bağlandıklarında kolay kolay vazgeçmezler. Konforuna düşkün olduklarından, ilişkilerinde de uzun vadeli düşünürler ve kolay kolay ayrılık yoluna girmezler.

2. Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlak burçları, disiplinli ve sözüne sadıktır. Birine söz verdiler mi, o sözü tutmak için her şeyi yaparlar. Aşk onlar için ciddi bir meseledir ve aldatmak, karakterlerine terstir.

3. Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Duygusal ve aile odaklı Yengeçler, sevdiklerine derin bağlılık duyarlar. Onlar için sadakat, bir sevgi göstergesidir. Bir kez aşık olduklarında, sadık kalmak için ellerinden geleni yaparlar. Bir insandan ayrılmak onlar için çok zordur, bu nedenle aldatmayı akıllarından bile geçirmezler.

4. Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan burçları gururludur ve ihaneti kendi de yapmaz, kendine de yaptırmaz. Fakat ilgisiz hissettiklerinde ya da takdir edilmediklerinde aldatmaya meyilli olabilirler.

5. Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Teraziler doğaları gereği flörtözdürler. Ancak ilişkilerinde sadık kalma konusunda bilinçli bir çaba gösterirler. Uyumlu bir ilişki bulduklarında, aldatmak onlar için gereksiz hale gelir.

6. Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balıklar aşka ve romantizme inanan burçlardandır. Fakat duygusal olarak boşluk hissettiklerinde, yanlış yollara sapabilirler. Duyguları dengede olduğunda sadıklık konusunda oldukça iyidirler.

7. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

İkizler burçları sosyal, hareketli ve değişken yapılarıyla bilinirler. İlişkiler dahil her şeyden kolayca sıkılabilirler. Heyecan hissetmediklerinde yeni maceralara yelken açabilirler.

8. Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Bağımsızlığına düşkün olan Yay burçları, ilişkide kısıtlandıklarını hissettiklerinde tehlikeli olabilirler. Heyecan ve macera arayışları, sadakatsizlik potansiyelini artırabilir. Bu nedenle aldatmaya en meyilli burçlar arasında yer alırlar.

9. Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Tutkulu ve gizemli Akrepler sadık olabilirler, ama ihanet ettiklerinde bu o kadar derin ve stratejik olur ki partnerinin genellikle ruhu bile duymaz. İlişkide duygusal ve tutkulu oldukları kadar kıskanç ve manipülatif yanları da vardır.

10. Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Koç burçları lider ruhludur ve doğrudan konuşmayı severler. Ancak, çabuk sıkılan ve yeni heyecanlar arayan yapıları sadakatsizlik riskini arttırabilir. Bu yüzden en çok aldatan burçlar arasında yer alırlar.

Kova (20 Ocak-18 Şubat)

Kovalar özgürlüğüne düşkün ve bağımsız bir ruha sahiptir. İlişkilerinde de bireysel alanlarına saygı gösterilmesini ister. Sadakat konusunda duygusal değil, zihinsel bağlılık gösterirler. Partnerlerine güven duyduklarında sadık olurlar, ancak fazla özgürlükleri kısıtlanırsa aldatmaya meyilli olabilirler.

Başak (23 Ağustos-23 Eylül)

Detaycı, güvenilir ve sorumluluk sahibi olan Başaklar, ilişkilerinde sadık ve bağlı olurlar. Kolay kolay kimseye güvenmezler, ancak gerçekten sevdiklerinde uzun süreli ve sağlam bir ilişki kurarlar.

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