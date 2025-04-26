Bir Yaz, Beş Ada: Türkiye’nin Saklı Cennetleri

Yaz tatili denildiğinde akla genellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi popüler tatil beldeleri gelir. Ancak daha sakin, huzurlu ve doğa ile iç içe olabileceğiniz adalar da bulunuyor. Keşfe çıkmak isteyenler için işte Türkiye’nin saklı adaları…

Bozcaada

Çanakkale’ye bağlı olan Bozcaada, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan, Türkiye’nin en güzel adalarından biri. Son yıllarda biraz popüler hale gelmiş olsa da hala yılın belli zamanlarında sakin ve dingin bir tatil yapmak için ideal.

Bozcaada’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, bağları ve ünlü Bozcaada şarapları. Adada şarap tadımı yapabileceğiniz birçok yer bulunuyor. Adanın merkezi, taş döşemeli dar sokakları ve rengarenk evleriyle oldukça şirin ve keyifli bir yerdir. Ayazma ve Habbele plajları, temiz denizi ve doğal güzellikleriyle, güneşin tadını çıkarabileceğiniz mükemmel noktalar.

Gökçeada

Gökçeada, Çanakkale iline bağlı ve Türkiye’nin en büyük adası. Bozulmamış doğası, zeytin ağaçları ve sakinliğiyle ünlüdür. Bu sebeple, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış rotası.

Gökçeada’nın en özel yanlarından biri de Zeytinliköy ve Tepeköy gibi köylerdeki geleneksel yaşamdır. Burada, yerel halkın ürettiği organik ürünleri alabilir, doğal köy hayatını gözlemleyebilirsiniz. Bu adada denize girebileceğiniz en güzel yerler Kefalos Koyu ve Yıldız Koyu’dur. Gökçeada, sadece yaz aylarında değil, yılın her dönemi farklı bir güzellik sunar.

Cunda Adası

Ege Denizi’nde Ayvalık’a bağlı olan Cunda Adası, tarihi yapıları, taş evleri ve sokaklarında dolaşırken karşılaşacağınız sayısız kafesi ile oldukça keyifli bir tatil rotası. Taksiyarhis Kilisesi, adanın en önemli yapılarından biri ve Ege mimarisinin güzel örneklerini barındırır. Cunda, hayal edilen ‘sahil kasabası’ atmosferini tam anlamıyla sunar. Patriça Koyu ve Pırlanta Plajı da denize girmek için en ideal plajlardır.

Bozburun

Muğla ili sınırlarında Marmaris’e bağlı bir köy olan Bozburun, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen yerleriyle ilgi çekiyor. Kalabalıktan uzaklaşmak ve sakin bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir rota. Burada organik beslenmenin tadını çıkarırken aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen masmavi denizin tadına varabilirsiniz.

Büyükada

İstanbul’dan çok uzaklaşmadan güzel bir tatil yapmak isteyenler için Büyükada harika bir seçenek. Hem sakinliği hem de tarihi dokularıyla İstanbul’un gürültüsünden kaçanlar için adeta bir cennet. Büyükada’da, Adalar Müzesi, Aya Yorgi Kilisesi gibi tarihi yapıları gezebilir, ada etrafında bisiklet turu yapabilirsiniz. Ayrıca çevresindeki diğer adalara kolaylıkla ulaşım sağlayabilir ve harika plajlarından dilediğinizde denizin keyfini sürebilirsiniz.