Yumurta raporu: 98 firma kafes yönteminde çağdışı biçimde yumurta üretiyor

Yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildikleri zalim ve çağdışı endüstriyel kafeslere hakkında Yumurta Takip Raporunu yayımladı.

Rapor, Türkiye'deki hayvan refahı değişikliklerini izlemeyi ve endüstriyel kafes sistemlerinden elde edilen yumurtaların kullanımını terk etmeyi taahhüt eden firmaları şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca raporda alternatif üretim sistemleri, Türkiye’deki şirketlerin hayvan refahı alanında ilerlemeleri ve kamuoyu görüşü hakkında bilgilere yer veriliyor.

Kafessiz Türkiye tarafından hazırlanan 2023 Yumurta Takip Raporu'nda, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren 59 firma ile henüz taahhüt vermeyen 39 firma olmak üzere toplamda 98 firma yer alıyor. Bu firmalar otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden seçildi. Firma seçiminde büyüklük, satın aldıkları yumurta sayısı, piyasa etkileri ve taahhütlerinin sektörleri için önemi göz önünde bulunduruldu.

EN EZİYET VERİCİ YÖNTEM

Kafes tavukçuluğu, endüstriyel hayvancılık uygulamaları arasında hayvanlara en çok eziyet eden yetiştirme yöntemi.Tavuklar, ülkemizde yetiştirilen tüm kara hayvanlarının yüzde 95’ini oluşturuyor.TÜİK verilerine göre Türkiye’de sadece yumurtası için yetiştirilen 109 milyon tavuk var ve bu tavukların 100 milyon kadarı yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsedilerek ömrünü toprağa basamadan geçiriyor. Bu sayının ne kadar büyük olduğunu anlamak için bir karşılaştırma yapmak gerekirse, uzmanların açıklamalarına göre, Türkiye’deki sokak hayvanı sayısı en yüksek tahminlere göre 8 milyon civarında. Yani ülkemizde kafeslerde eziyet gören hayvanların sayısı, sokak hayvanı sayısının 12 katından daha fazla.

HALK KAFES EZİYETİNE KARŞI

Rapor ayrıca, tüketicilerin endüstriyel kafes sistemlerine tepkilerinin arttığını ve büyük perakende zincirlerinin bu talebi karşılamak için taahhütlerde bulunduğunu gösteriyor. Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 80'inden fazlası, endüstriyel kafes sistemlerini reddediyor ve hayvanları kötü şartlarda yetiştiren firmaların ürünlerini almamak konusunda kararlı olduğunu belirtiyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin Ocak 2021’de gerçekleştirdiği ankete göre kamuoyunda endüstriyel kafes sistemlerinin kullanılmasına karşı olan görüş yaygın; Türkiye’de her 10 insandan yaklaşık 8’i, kafes sistemlerinin yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Tüketicilerin yüzde 82’si ise tavukların endüstriyel kafeslerde yetiştirilmesini doğru bulmadığını belirtiyor.

TÜRKİYE’DE 59 FİRMA, KAFES YUMURTALARINI TERK EDİYOR

Otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden firmaların yer aldığı 2023 Yumurta Takip Raporu’nda raporunda, 98 firmadan 59’unun kafeslerden elde edilen yumurtaları kullanmayacağına dair söz verdiği belirtiliyor.

Taahhüt veren firmalar içerisinde Metro ve CarrefourSA gibi dev perakendeciler, Dedeman ve Anemon gibi yerli otel zincirleri, Arabica Coffee House ve BTA Group gibi kafe-restoran zincirleri, Divan, Unilever, Nestle gibi gıda üreticileri ve birçok yemek servisi firması da yer alıyor. Sadece 2023 yılında içlerinde Arabica Coffe, Irinikos Hotel, Macrocenter’ın da bulunduğu 7 farklı marka kafes yumurtası kullanmayacağına dair taahhüt metnini kamuoyuna açık bir şekilde yayımladı.

“RAPORUN SON BASKISINI YAPACAĞIMIZ GÜNLERİ BEKLİYORUZ”

Rapora ilişkin açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan şöyle konuştu:

“Kampanyamıza başladığımız ilk günden beri yüz binlerce imzacımızın desteğinden anladığımız gibi, Türkiye kamuoyu gür bir sesle kafeslere karşı çıkıyor. Hiçbir hayvana kar hırsı için bu kadar insanlık dışı koşullarda eziyet çektirilmesini istemiyor. Bu sebeple gelecekten umutluyuz.

2023 Yumurta Takip Raporumuz, kamuoyunun hayvan refahı için gür sesle yaptığı çağrıya, şirketlerin verdiği cevapları listeliyor. Bağımsızlığımızı korumak için hayvansal ürün satan hiçbir şirketten maddi destek almadan yürüttüğümüz bu çalışma yine gıda sektöründeki en büyük firmaları kapsıyor. Bu yılda da kafesleri terk etmek üzere söz veren firma sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kafeslerin yasaklandığı ve bu raporun son baskısını yaptığımız güne ulaşmayı iple çekiyoruz.”

KAFESSİZ TÜRKİYE HAKKINDA

Kafessiz Türkiye, yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği zalim ve çağdışı kafes sistemine son verilmesi için Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yürütülen bir kampanyadır. 2018’de üç gönüllünün girişimiyle amatör olarak yola çıkan Kafessiz Türkiye, büyüyüp destek bulmasının ardından, 2020’de Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’ne dönüştü. Derneğin çatısı altında profesyonel bir şekilde yürütülmeye devam eden Kafessiz Türkiye, bugüne kadar yüz binlerce tavuğu etkileyecek kurumsal politika değişikliği yapılmasını sağladı. 2022 yılında hayvan hakları alanında çalışan kuruluşları dünya genelinde değerlendiren Animal Charity Evaluators (ACE) tarafından dünyanın en etkin hayvan savunuculuğu derneklerinden biri seçildi.

Kaynak: Gerçek Gündem