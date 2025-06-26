YKS'den Çıkan Kızına Elinde Çiçeklerle Koştuğu Anlar Gündem Olmuştu: 'Süper Baba' O Anları Anlattı

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Muş’un Bahçe köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Gülşah-Mehmet Emin Gülen çifti, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren kızları Çimen’i yalnız bırakmadı. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köyünden yola çıkan aile, sınav süresince fakülte kapısında bekledi. "Kızım sınava girdiği zaman ben ve annesi destek olmak için yanında gittik. Çıkışta kızımı beklerken, onu nasıl mutlu edebileceğimi düşündüm. Aklıma gül, çiçek almak geldi. Hemen çiçekçiye gidip, bir buket yaptırdım. Kızım sınavdan çıktığı zaman koşarak onu çiçeklerle karşıladım. O dakika sanki dünyalar benim oldu. Çok güzel, anlatılmayacak bir duyguydu" diyen 60 yaşındaki baba, elindeki buketle kızına sarılırken çekilen görüntüleri milyonları duygulandırdı.

Yedi kardeşin dördüncüsü olan Çimen Gülen, şehir merkezinde ağabeyiyle kalarak eğitimini sürdürüyor. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri bölümünden mezun olan genç kız, Ege Üniversitesi veya Dokuz Eylül’de yazılım mühendisliği okumayı istiyor. Sınavının beklentilerinden iyi geçtiğini anlatan Çimen, “Sınav çıkışı babamı gördüm, böyle elinde çiçeklerle bana doğru koşuyordu. O an sadece ona sarıldım. Çok mutlu oldum” sözleriyle duygularını paylaştı.

Mehmet Emin Gülen, geçimini süt ve peynir satarak sağladığını; ama çocuklarının okuması için her fedakârlığa hazır olduğunu söylüyor. Baba Gülen, "Çocuklarımı elimden geldiğince okutmaya çalışıyorum. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarını sevsinler. Kız, erkek fark etmez. Yeter ki çocuklar okusun ve anne-baba destek çıksın, arkasında olsun. İnsan bir şeye mücadele ederse, muhakkak kazanır." diye konuştu.

Anne Gülşah Gülen de “Ben okul okumadım ama istiyorum ki çocuklarımın hepsi okusun. Güzel bir üniversiteye gitsin.” diye konuştu.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenme alan görüntüler için kullanıcılar “Gerçek gurur tablosu”, “Emek ve sevginin fotoğrafı” yorumlarını yaptı. Bazıları Mehmet Emin Gülen’i “Yılın babası” ilan ederken, bazıları da çiçek jestinin Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenci ailelerine ilham verdiğini yazdı.

Kaynak: DHA