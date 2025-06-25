Mehir Nedir, Neden Verilir? Mehir Ne Zaman, Ne Kadar Verilir? Evlilikte Mehir Verilmezse Ne Olur?

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Yeni evlenecek çiftlerin en çok araştırdığı konulardan biri olan mehir, özellikle dini nikah kıyacaklar için önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Kadının ekonomik güvenliğini sağlamak amacıyla verilen mehir, İslam hukukunda kadına tanınmış bir haktır. Peki, mehir nedir, mehir neden verilir, ne zaman ve ne kadar verilir? İşte mehirle ilgili merak edilen tüm detaylar...

MEHİR NEDİR, NEDEN VERİLİR?

İslam dinine göre evlilik sadece bir birliktelik değil, aynı zamanda hak ve sorumlulukların da belirlendiği bir akittir. Bu bağlamda, erkeğin evlenirken kadına verdiği ya da vermeyi taahhüt ettiği maddi veya manevi değere "mehir" adı verilir. Mehir, nikahın bir şartı olmasa da kadının hakkı olarak kabul edilir ve nikah akdiyle birlikte erkeğin üzerine vacip olur.

MEHİR NE ZAMAN, NE KADAR VERİLİR?

Mehir, evlilik öncesinde ya da sonrasında belirlenebilir. Taraflar arasında anlaşılan mehir peşin olarak verilebileceği gibi, vadeli şekilde de takdim edilebilir. Ancak hangi şartla verilirse verilsin, kadının bu haktan feragat etmediği sürece erkek, mehir borcunu ödemekle yükümlüdür.

MEHİR EVLİLİKTE VERİLMEZSE NE OLUR?

Eğer mehir nikah esnasında belirlenmiş fakat ödenmemişse, bu borç niteliğindedir. Kadın, evlilik sona erdiğinde ister boşanma ister eşin vefatıyla mehri talep edebilir. Mehir ödenmemesi durumunda, hem dini açıdan bir hak ihlali yaşanmış olur hem de hukuki anlamda kadının mağduriyeti söz konusu olabilir.

İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ GÜVENCESİ

Mehir, İslam hukukunda kadının evlilik sürecinde ekonomik güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir güvencedir. Bu nedenle nikah sözleşmelerinde mehirin açık ve net bir şekilde belirtilmesi tavsiye edilir. Mehirin açıkça kararlaştırılması, olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesini sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi