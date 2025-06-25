Ege’de Tehlikeli Misafir: Sahilleri Sardı, Dokunan Yanıyor

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Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevi, Ege Denizi'nde zehirli ve mor renkte denizanalarının sayısında belirgin bir artış yaşandığını bildirdi. Özellikle Eğriboz Adası'nın kuzeybatısı ile Volos’un güneyinde yer alan Pagasit Körfezi çevresinde bu tür canlılara sıkça rastlandığı belirtildi.

YENİ BÖLGELERDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Bilimsel adı Pelagia noctiluca olan bu denizanaları, yalnızca Eğriboz çevresinde kalmayarak İskados ve İşkepeloz adalarına kadar ulaştı. Yetkililer, bu bölgelerde denize girmeyi planlayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Söz konusu canlıların yoğun olarak bulunduğu kıyılar, yaz tatilcileri için potansiyel risk taşıyor.

TEMAS ETMEK TEHLİKELİ

Uzmanlar, bu denizanalarıyla temas edilmesinin ciltte kızarıklık, yanma hissi ve şiddetli ağrıya yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerde bu temas; mide bulantısı, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve nefes alma güçlüğü gibi daha ciddi belirtilerle sonuçlanabiliyor.

EN RİSKLİ TÜRLERDEN BİRİ

Akdeniz’in en zararlı deniz canlıları arasında yer alan Pelagia noctiluca, yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte hızla çoğalmaya ve kıyılarda daha sık görülmeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi