Vücutta 1 dirhem yağ bırakmıyor: Yoğurdun içerisine ekleyin kaşık kaşık yiyin. 1 haftada 2 beden incelten kür bulundu

Yaz aylarının gelişiyle birlikte hemen herkes fazla kilolarından arınmanın yolunu aramaya başladı. Kilo verme sürecinde pek çok kişi sağlıklı sağlıksız hemen her yolu denese de, dengeli ve düzenli beslenme periyodu içerisinde olmak birincil dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir.

Dengeli ve düzenli beslenme ile birlikte uygulayacağınız hafif tempolu bir yürüyüş yahut egzersiz fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulmanıza katkı sağlayacaktır.

Tüm bunların yanı sıra, metabolizmayı hızlandıracak aynı zamanda yağ yakımını hızlandıracak kür uygulamasında bulunmak kilo verme sürecini olumlu yönden etkileyecektir. İşte 1 haftada 2 beden incektecek o etkili kür...

FAZLA KİLOLARINIZDAN BİR ÇIRPIDA KURTULACAKSINIZ!

Yaz aylarının gelişiyle birlikte deniz, plaj sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Hemen herkes kış aylarında aldığı birkaç kiloyu verme eylemi içerisine girerken, vücutta bulunan yağları yakmaya yardımcı olacak etkili kür bulundu.

İşte 1 haftada 2 beden küçülmeye yardımcı olacak o etkili kür ve gerekli olan malzemeler...

1 yemek kaşığı yoğurt

3-4 dal dere otu

1/2 çay kaşığı sumak

1/2 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1/2 limon

Yukarıda yer alan malzemeleri uygun bir kasenin içerisinde güzelce karıştırın. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra geceleri uyumadan evvel bu kürü yiyin.

1 haftalık düzenli uygulama sonrasında var olan fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulduğunuzu ve kendinizi çok daha zinde hissettiğinizi göreceksiniz.

Yoğurt kürü ile birlikte dengeli beslenme periyodu içerisine girmeniz, tüketilen gıdaların besin değerlerine uygun şekilde tüketmeniz hem sağlıklı yaşamınız için hem de kilo verme süreciniz için son derece etkili olacaktır.

Dikkat: Yukarıda yer alan kür hamile kadınlar için önerilmezken herhangi bir sağlık problemi olan kişilerin de tüketmemesi önerilmektedir.