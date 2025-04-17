Uzmanlar Uyardı: Duyunca Sabah Farklı, Akşam Farklı Diş Macunu Kullanacaksınız

Uzmanlar, sağlıklı bir ağız ve diş yapısı için sabah ve akşam kullanılan diş macunlarının farklı içeriklere sahip olması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar Uyardı: Duyunca Sabah Farklı, Akşam Farklı Diş Macunu Kullanacaksınız

Sabah saatlerinde, çürük oluşumuna karşı koruma sağlayan ve diş minesini güçlendiren bir diş macunu tercih edilmesni öneren uzmanlar, akşam ise diş etlerine hassasiyet gösteren formüllerin kullanılmasının daha uygun olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar Uyardı: Duyunca Sabah Farklı, Akşam Farklı Diş Macunu Kullanacaksınız - Resim : 1

AŞINDIRICILIK DEĞERİ (RDA) KAÇ OLMALI?

Diş hekimlerine göre günlük kullanımda, aşındırıcılık değeri (RDA) 30 ile 80 arasında olan diş macunları uygun kabul ediliyor. Yüksek RDA değerine sahip macunların ise uzun vadede diş minesine zarar verebileceği ve hassasiyeti artırabileceği uyarısı yapılıyor.

Uzmanlar Uyardı: Duyunca Sabah Farklı, Akşam Farklı Diş Macunu Kullanacaksınız - Resim : 2

İÇERİĞİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Ayrıca uzmanlar, diş macunlarının içeriğinde SLS, paraben, triklosan ve yapay renklendiriciler gibi zararlı maddelerin bulunmaması gerektiğini belirtiyor. Etkili bir ağız bakımı için diş ipi ve ağız gargarası kullanımının yanı sıra, diş fırçasının her 3 ayda bir yenilenmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, ağız sağlığı için sadece diş odaklı değil, bütüncül bir yaklaşımın, uzun vadede daha sağlıklı bir gülümseme için şart olduğunu vurguluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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