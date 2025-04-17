Uzmanlar Uyardı: Duyunca Sabah Farklı, Akşam Farklı Diş Macunu Kullanacaksınız

Sabah saatlerinde, çürük oluşumuna karşı koruma sağlayan ve diş minesini güçlendiren bir diş macunu tercih edilmesni öneren uzmanlar, akşam ise diş etlerine hassasiyet gösteren formüllerin kullanılmasının daha uygun olduğunu vurguluyor.

AŞINDIRICILIK DEĞERİ (RDA) KAÇ OLMALI?

Diş hekimlerine göre günlük kullanımda, aşındırıcılık değeri (RDA) 30 ile 80 arasında olan diş macunları uygun kabul ediliyor. Yüksek RDA değerine sahip macunların ise uzun vadede diş minesine zarar verebileceği ve hassasiyeti artırabileceği uyarısı yapılıyor.

İÇERİĞİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Ayrıca uzmanlar, diş macunlarının içeriğinde SLS, paraben, triklosan ve yapay renklendiriciler gibi zararlı maddelerin bulunmaması gerektiğini belirtiyor. Etkili bir ağız bakımı için diş ipi ve ağız gargarası kullanımının yanı sıra, diş fırçasının her 3 ayda bir yenilenmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, ağız sağlığı için sadece diş odaklı değil, bütüncül bir yaklaşımın, uzun vadede daha sağlıklı bir gülümseme için şart olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi