Ne Camsil, Ne Şampuan, Ne Bulaşık Deterjanı: Camlar En İyi Böyle Siliniyor! Tek Bir İz Bile Kalmıyor

Camlarınızın parlaması için tonla para harcamanıza ya da kimyasal dolu temizlik ürünleri kullanmanıza gerek yok. Evinizde bulunan basit bir malzeme ile camlarınızı hem pırıl pırıl temizleyebilir hem de doğaya zarar vermeden hijyen sağlayabilirsiniz.

CAMSİLLER TARİH OLUYOR

Cam temizliği denince akla ilk gelen ürünler genellikle camsil, şampuan, bulaşık deterjanı ya da sabun oluyor. Ancak bu ürünler hem fazla köpürüyor hem de cam yüzeylerde kalıntı bırakabiliyor. Üstelik içerdikleri kimyasallar çevreye ve solunum yoluyla insan sağlığına da olumsuz etkiler yapabiliyor. İşte bu noktada devreye giren doğal bir alternatif, hem etkili temizliğin hem de sağlıklı bir çözümün kapısını aralıyor.

CAMLARDA TEK BİR İZ BİLE KALMIYOR

Camlarınızı doğal yollarla parlatmak istiyorsanız beyaz sirke tam size göre. Temizleyici özelliği yüksek olan sirke, cam yüzeylerdeki kir ve lekeleri kolayca çözüyor, aynı zamanda mikrop kırıcı etkisiyle de hijyen sağlıyor.

MALZEMELER

1 su bardağı beyaz sirke

1 su bardağı su

Sprey şişe

Mikrofiber bez veya gazete kağıdı

Beyaz sirke ve suyu eşit oranlarda sprey şişeye dökün.

Cam yüzeyine püskürtün.

Mikrofiber bez veya gazete ile sili

Kaynak: Haber Merkezi