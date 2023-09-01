Uzmanı uyardı: Bilgisayar başında uzun süre kalanlar sağlıkları için doğru koltuğu seçmeli

Bilgisayar oyunları globalde gün geçtikçe popülerleşirken, bilgisayar başında uzun süre kalan oyun tutkunları deneyimlerine konfor katmak için ekipman arayışına giriyor. Oyunculara özel üretilen koltuklar ise kusursuz bir oyun deneyiminin tamamlayıcı unsurlarının başında geliyor. Üstelik bu koltuklar sadece oyuncular değil, günün büyük bir bölümünü bilgisayarda çalışarak geçiren herkes için ihtiyaç haline dönüşüyor. Öyle ki Research and Markets'in konuya dair gerçekleştirdiği araştırmaya göre 2022’yi 1,2 milyar dolarla kapatan oyuncu koltuğu pazarının 2028’e kadar %6,9’luk büyüme kaydederek 1,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

“Oyuncu koltukları deneyim açısından en az bilgisayar kadar önemli”

Teknolojik oyuncu koltuğunun avantajlarına değinen EXVEGA Operasyon Direktörü Adem Şen, “Oyunlar için yüksek işlem gücüne sahip bir bilgisayar ne kadar önemliyse ergonomik, kaliteli ve üst düzey deneyim sunan bir oyuncu koltuğu da o denli kritik bir unsur. Birçok uzmanın da dikkat çektiği gibi, uzun saatler bilgisayar başında kalan insanlarda zaman geçtikçe bel ve boyun hastalıkları görülebiliyor. Ayrıca oyuncular, oyun sırasında rahat olmak ve sadece oyuna odaklanmak istiyor. Ancak sıradan ofis koltuklarıyla bu pek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için harekete geçtiklerini söyleyen Adem Şen, sözlerine şöyle devam etti: “Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, bu doğrultuda inovasyon çalışmaları yapıyoruz. Isıtmalı, ışıklı, hoparlörlü, bluetooth sistemli koltuklar üretiyoruz. Birçok modelimizde bulunan titreşimli masaj yastığı sayesinde uzun süren yayınlarda ve turnuvalarda oyun deneyimini hem sağlıklı hem de keyifli kılıyoruz. Sese duyarlı RGB yoğun led aydınlatma da oyuncularımızın en sevdiği özelliklerin başında geliyor” şeklinde konuştu.

“Çalışanların verimliliğini en üst seviyeye ulaştırıyoruz”

Bilgisayar başında çalışan kişiler için de koltuk ürettiklerini belirten EXVEGA Operasyon Direktörü Adem Şen, “Sadece oyuncu koltuğu değil, aynı zamanda uzun süre bilgisayar başında olanlar için de çalışma koltukları üretiyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübemizle çalışanların yaşadıkları sorunları tespit edip nokta atışı çözümlerle ürün geliştiriyoruz. Çalışma koltuklarının sağlık açısından kişilerin vücut şekline ve ölçülerine uygun olması, onları rahat ettirmesi gerekir. Ayrıca uzun süre kullanmaya uygun olmalıdır. Bunun için de birinci sınıf malzeme ve kalitesi yüksek kumaşlar tercih edilmelidir. Isıtmalı, hoparlörlü ve masaj destekli koltuklar, genellikle çalışanlarımızın ilk tercihi oluyor. Özellikle evden çalışan birçok kişi, verimlerini artırabilecek bir ortam yaratmak için bu ürünlere yöneliyor” dedi.

Globaldeki trendleri ülkemize taşıyorlar

Sektördeki global trendleri takip ederek ülkemize taşıdıklarını, yenilikçi ürünleriyle ülkemizi de yurt dışında temsil ettiklerini vurgulayan Adem Şen, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Tüketicilere teknolojiyi takip ederek en yeni koltuk modellerini sunmak için uluslararası organizasyonlara katılıyoruz. Örneğin 17-21 Mayıs tarihlerinde Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda yerimizi aldık. Fuar boyunca kurumsal şirketlerden tutun da evinde oyun oynamak için koltuk arayanlara kadar markamıza yoğun bir ilgi olduğunu kaydettik. Tüm ziyaretçilerimize doğru koltuk seçiminin oyun ve çalışan deneyimine katkısını anlattık.”