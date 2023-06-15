Uzmanı uyardı: Baskı altındaki sivrisinek türü kontrolden çıktı!

Yaz aylarında artış gösteren sivrisinek kabusu, bu yıl etkisini daha fazla gösteriyor. Buna sebep olarak da iklim değişikliği gösteriliyor.

Kış aylarında saklanan ve aşırı soğuk nedeniyle telef olan sivrisinekler, bu kış havaların fazla soğumaması nedeniyle hayatta kalmayı başardı. Yaz aylarında ise ülke genelinde etkili olan yağışlar, sivrisineklerin üreme alanlarını genişletti. Belediyelerin rögar, fosseptik, kapalı alan ve su kanallarındaki ilaçlamaları bir yandan sürerken, tekrar eden yağışlar ilaçlamaların etkisini ise azalttı.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, sıcaklığın arması ve yağışların durması halinde bu durumun 7-10 gün içerisinde düzeleceğini öngörürken, konutlarında sivrisinek şikayeti yaşayan vatandaşlara da bazı önerilerde bulunuldu.

"SİVRİSİNEKLERİN TAM İSTEDİĞİ ORTAM OLUŞTU"

Bu yıl Türkiye’de iklim değişikliğinin etkisini bariz bir şekilde görüldüğünü ifade eden Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yağış rejiminde aşırı bir bozukluk olduğunu kaydetti.

Kış aylarının sıcak, yaz aylarında da bariz bir şekilde yağışın gerçekleşmesinin sivrisinekler için ideal bir ortam oluşturduğuna dikkati çeken Çetin, "Normal şartlarda Antalya gibi bir ilde 35 derecenin üzerinde bir sıcaklıklı kurak bir dönem geçirmemiz gerekiyordu ama halen 20-25 derecelerde yağışlı bir ortam geçiriyoruz. Bu sivrisinekler için çok ideal bir ortam. Kış aylarında sineklerin çoğu saklandıkları yerlerde olumsuz çevre şartlarından dolayı ölürlerdi. Bu kış havanın sıcak, yaz aylarının da yağışlı geçmesi sineklerin tam istediği ortamları oluşturdu" dedi.

"SİVRİSİNEKLERİN DEVASA GENİŞLİKTE ÜREME ALANI OLUŞTU"

Antalya’nın Manavgat ve Serik bölgesinde ilaçlamayla baskı altında olan Ochlerotatus sivrisinek türünün, yağışlarla birlikte geniş alana yayıldığını aktaran Çetin, "Özellikle denize yakın alanlarda toprak suya aşırı doydu. Bu alanlarda böğürtlenlerin arasında biriken suda ya da kısmi alanlarda yetişen bir sivrisinek cinsimiz var, Ochlerotatus. Bu sinekleri normalde ilaçlamayla baskı altında tutuluyordu ancak aşırı yağış toprağı doyurduktan sonra devasa genişlikte üreme alanı oluştu. Bu alanlarda da yumurtladılar. Popülasyonunda şuanda bir artış yaşanıyor. Yağış, belediyelerin bu üreme yerlerine yapmış olduğu ilaçlamanın da sürüklenip gitmesine sebep oldu. Ochlerotatus bizim bölgemizde kısmi olarak görülüyordu. Ancak bu son yağışın etkisiyle gelişme alanı çoğalmasıyla maalesef arttı" diye konuştu.

SU KAPLARI VE KOVALARI KONTROL EDİN UYARISI

Havaların ısınması ve yağışın kesilmesinin ardından 1 hafta -10 günlük bir süreç içerisinde türün tekrar baskı altına alınabileceğini belirten Çetin, sivrisinek şikayeti bulunan vatandaşlara da bazı tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

"Özellikle balkondaki kovalar, çatı saçaklarında su birikintileri oluşuyor. Bu birikintileri engellemeleri gerek. Sivrisinek durgun suyu sever. Sivrisinek şikayetleri varsa durgun suyu ortadan kaldırdıklarında birkaç gün içerisinde problem ortadan kalkacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem