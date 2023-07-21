Scarlett Johansson ile öpüşmesini anlattı: 'Felaket'

Ünlü oyuncu Matt Damon, bir sahnede Scarlett Johansson'ı öpmek zorunda kaldığını anlattı. Damon daha sonra Johansson'ı Düşler Bahçesi'nin çekimlerinde öptüğünü anlatarak, aktrisi öpmek zorunda kalmanın "felaket" olduğu şakasını yaptı.

Son Güncelleme:
Scarlett Johansson ile öpüşmesini anlattı: 'Felaket'

Ünlü oyuncu Matt Damon, umduğundan daha tatsız bir deneyime dönüşen bir sahnede Scarlett Johansson'ı öpmek zorunda kaldığını anlattı.

52 yaşındaki aktör, eşinin ölümünün ardından harap durumdaki bir hayvanat bahçesini satın alan bir adam hakkındaki 2011 yapımı komedi filmi Düşler Bahçesi'nde (We Bought A Zoo) Johansson'la beraber rol almıştı.

"BİRİNİN NEFESİ KOKUYORSA BUNU ONA SÖYLEMELİSİN"

Independent Türkçe’de Kerim Çelik’in çevirisiyle yayımlanan Peony Hirwani imzalı habere göre; Damon bu itirafı LadBible'da, Oppenheimer'daki rol arkadaşı Emily Blunt'la birlikte bir ifadeye katılıp katılmadıklarını söylemeleri gereken oyun sırasında yaptı.

Rol arkadaşlarını öpme konusu, oyunculara "Birinin nefesi kokuyorsa bunu ona söylemelisin" ifadesi yöneltildiğinde gündeme geldi.

Her iki oyuncu da bu ifadeyle hemfikirdi ve birine ağzının koktuğunu söylemek yerine sakız isteyip istemediğini sorduklarını açıkladı.

Damon daha sonra Johansson'ı Düşler Bahçesi'nin çekimlerinde öptüğünü anlatarak, aktrisi öpmek zorunda kalmanın "felaket" olduğu şakasını yaptı. Oyuncu, "Bunun benim için ne kadar berbat olduğunu hayal edebiliyor musunuz" dedi.

Etiketler
Film Sinema
Son Güncelleme:
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeğinizi coşturup canlandırıyor
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeğinizi coşturup canlandırıyor
Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi: İnsan yüzünü andırıyor!
İlk kez görüntülendi: İnsan yüzünü andırıyor!
Aşure pişirmek sanıldığı kadar zor değildir. Kıvamının şaşmaması için 1 kaşık tencereye ekleyin...
Aşure pişirmek sanıldığı kadar zor değildir. Kıvamının şaşmaması için 1 kaşık tencereye ekleyin...
ÇOK OKUNANLAR
48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak 48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu: Alıcı mı, satıcı mı ödeyecek? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu
CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış' CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış'
Uzmanlar açıkladı: Bu hastalıklar cinsel hayatı olanların yanına bile yaklaşamıyor Uzmanlar açıkladı: Bu hastalıklar cinsel hayatı olanların yanına bile yaklaşamıyor
İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum' İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum'