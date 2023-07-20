Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeğinizi coşturup canlandırıyor

ÇİÇEKLER NEDEN SOLAR? NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Çiçeklerin solması birçok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında su eksikliği, yetersiz ışık, hastalık veya zararlı böcekler bulunabilir. Ayrıca, çiçeklerin yaşam döngüsü de solmalarına neden olabilir. Özetle, çiçeklerin solması bir doğal süreçtir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir.

Çiçeklerin solması, genellikle su ve besin eksikliğinden kaynaklanır. Ayrıca aşırı sıcaklık, soğuk hava, güneş yanığı gibi faktörler de çiçeklerin solmasına neden olabilir. Çiçeklerin doğru bir şekilde sulanması ve güneş ışığına maruz kalmaları, solmalarını önlemek için önemlidir. Ayrıca, bitkilerin düzenli olarak budanması ve ölü yaprakların temizlenmesi de çiçeklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Çiçeklerin neden solduğu, birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bir süreçtir. Bunlar arasında su eksikliği, besin yetersizliği, aşırı sıcaklık ya da soğukluk gibi çevresel faktörler yer alır. Ayrıca, hastalık veya zararlı böcekler de çiçeklerin solmasına neden olabilir. Bu nedenle, bitkilerin bakımı düzenli olarak yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Çiçekler; bize güzellikleri, renkleri, o hoş kokuları ve yeşil yaprakları ile mutluluk vermektedir. Evimizi, bahçemizi, terasımızı ve balkonumuzu süsleyen çiçeklerimizi korumak ve daha iyi gelişmelerini sağlamak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var.

Çiçeklerinizi korumanızı sağlayacak önemli bir bilgiyi sizler için derledik..



Birçok çiçek bakıcısı tarafından bilinen bu bilgiler çiçeklerinizin de coşmasın sağlayacak.



Çiçekler evin tüm havasını değiştirmektedir. Evin içine taze bir hava getiren çiçekler sadece evimize güzellik katmaz aynı zamanda da sağlık katar. Büyük şehirlerde yaşayan birçok kişiye uzmanlar çiçek yetiştirmelerini önermektedir.



Çünkü doğanın bir parçası olan çiçekleri besleyerek günün stresini atmak mümkündür. Sevgilinizin ve arkadaşlarınızın size aldığı çiçekler bir kaç gün içinde solabilir. Peki o çiçekleri ve evdeki baktığımız çiçekleri daha uzun süre nasıl canlı tutabiliriz?

Hurriyet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Çiçeklerin uzun süre canlı kalmasını sağlayacak 5 yöntem paylaşıldı. Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde çiçeklerinizin çok daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacaksınız.

İşte çiçeklerinizi canlı tutmanızı sağlayacak 5 yöntemle ilgili tüm bilgiler

AĞARTICI

Vazonuzda kaç litre su bulunuyorsa o ölçüde ağartıcıyı vazoya dökmelisiniz. Örneğin vazonuzda 2 litre su var ise iki çeyrek çay kaşığı yani yarım çay kaşığı ağartıcıyı vazoya ilave etmelisiniz. Ya da 1 litre suyun içine 1 çay kaşığı şeker ile 3 damla ağartıcı ilave edebilirsiniz.

GAZOZ

Çeyrek fincan gazozu çiçeğin suyuna eklerseniz gazozun içinde bulunan şeker çiçeklerinizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

ASPİRİN



Aspirin, çiçeklerin canlı kalmasında kesin ve etkili bir çözümdür. Çiçeklerinizi sulamadan önce suyun içine bir parça toz haline getirilmiş aspirin ilave edin. Üç günde bir vazodaki suyu değiştirerek çiçeklerinizin ilk günkü tazeliğini koruyabilirsiniz. Bu yöntem ile Salon Çiçeklerinize Iyi Bakın.

ŞEKER



3 Yemek kaşığı şeker ile 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 1 litre suya ekleyin ve iyice karıştırın. Şeker bitkilerin köklerini besliyor ve sirke de bitkinin bakteri toplamasını önlüyor.

SAÇ SPREYİ



Vazodan bir parça uzak durarak güzel çiçeklerinize saç spreyinden bir parça sıkarak canlı ve hoş görüntülerini muhafaza edebilirsiniz.