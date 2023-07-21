Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi: İnsan yüzünü andırıyor!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 'insan yüzlü örümcek' olarak adlandırılan "Köşeli yengeç örümceği" bölgede ilk kez görüntülendi.

İlçeye bağlı Çardak Mahallesi'nde yaşayan Esin Seda Yılmaz, bahçede dolaşırken tahtanın üzerindeki örümceği fark etti. Bir anda karşısına çıkan örümceğin sırt kısmının insan yüzünü andırdığını gören Yılmaz, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

"ÇOK NADİR BİR TÜR OLDUĞUNU ANLADIM"

Örümceğin insana benzediğini belirten Yılmaz, "İlk gördüğümde pek önemsemedim ama dikkatli baktığımda ise insan yüzüne benzediğini fark ettim. Hemen fotoğrafını çektim. İnternette yaptığım araştırmada çok nadir bir tür olduğunu anladım. Mahallede ilk kez karşılaştık bu türle. Türkiye'de bu zamana kadar 10 tane falan görülmüş. Birini de ben bulmuş oldum. Yaptığım araştırmada bu hayvanın 'köşeli yengeç örümceği' olarak adlandırıldığını öğrendim. Sırtındaki şekiller insan yüzünü andırıyor. Gözü, ağzı, kaşı bile var. Oldukça da şeffaf bir hayvan. Küçük böceklerle besleniyormuş. Zararsız ve zehirsiz olduğunu öğrenince de rahat bir nefes aldım" diye konuştu.

Yılmaz'ın cep telefonu ile görüntülediği insan yüzlü örümcek bir süre sonra otlar içinde kayboldu.

Kaynak: Gerçek Gündem