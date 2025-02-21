Uludağ Yıllardır Böylesini Görmedi: 20 Yılın Rekoru Kırıldı

Kış turizminin önemli bölgelerinden biri olan Uludağ, 20 yıl sonra rekor soğuklarla kış mevsimini yaşıyor.

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Uludağ Yıllardır Böylesini Görmedi: 20 Yılın Rekoru Kırıldı

Kışın kayak turizminin başkenti Uludağ, 20 yıldır görmediği kışı gördü.

Zirvede hava sıcaklığı eksi 14 derecelere ulaşırken kar kalınlığı ise 2 metreyi geçti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da zirvede adeta kar coşkusu yaşanıyor. Son 20 yılın sert ve yağışlı geçen kışı hem tatilcileri hem de otelcileri mutlu etti.

EKSİ 14 DERECEYİ GÖRDÜ, KAR 2 METREYİ GEÇTİ

Dün akşam saatlerinden itibaren iyice bastıran yer yer tipiye dönen kar yağışının etkisiyle pistlerdeki kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, hava sıcaklıkları da sıfırın altında eksi 14 dereceye kadar düştü.

Yoğun kar yağışı zaman zaman dağ yolunda ulaşımın aksamasına sebep oldu. Ekipler 7-24 kar mesailerini sürdürdü. Yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Gün içerisinde tipi şeklinde yağan kar yağışına aldırış etmeyen turistler ise Uludağ'da kayak yapmanın tadını çıkardı. Pistlerde acemi kayakçıların düşüşleri kameralara yansıdı.
Kayak tatili için İstanbul'dan Uludağ'a gelen Onur Aktaş, "İstanbul'dan arkadaşlarımla birlikte geldim. İlk gelişimiz ama umarım keyifli bir tatil olacak bizim için. Pazar gününe kadar buradayız. Geleli henüz 1 saat oldu ama oldukça keyif aldık. Bu kadar yoğun olacağını bilmiyorduk. Yollar da biraz buzlu, gelenler dikkatli gelsin" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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