Kıbrıs Gazisi Emekli Başkomiser Ali Şencan Toprağa Verildi

İzmir'de yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser Ali Şencan toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Emekli Başkomiser Ali Şencan Toprağa Verildi

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Şencan, hayatını kaybetti. Şencan'ın cenazesi memleketi olan Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ile Havza Belediye Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür'ün de dayısı olan Şencan'ın cenazesi, Değirmenüstü Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şencan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YOĞUN KATILIM

Cenazeye katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Şencan ailesine taziyelerini iletti.

Cenazeye Şencan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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