Uğur Yücel, Show TV'nin iddialı dizisiyle anlaştı
Uğur Yücel, Show TV'de Demet Akdağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memilli ve Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu dizisiyle anlaştı. Usta oyuncu diziye 13. bölümde katılacak.
Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memili ve Meriç Aral'lı güçlü kadrosuna dev bir isim katıldı.
Uğur Yücel senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı O3 Medya imzalı Sandık Kokusu’yla anlaştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Uğur Yücel dizide Atilla’nın (Metin Akdülger) babası Hasan rolüne hayat verecek. Hasan karakterinin hikayeye yeni bir soluk getireceği ve dengeleri değiştireceği öğrenildi.
Usta aktörün 13. bölümde diziye katılması planlanıyor.
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