Uçurumdan Aşağı Pedal Çevirdiler

Türkiye'de ilk kez Downhill Türkiye Şampiyonası Erzurum'da düzenlendi. Palandöken'in zirvesinden aşağı pedal çevirdiler.

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Uçurumdan Aşağı Pedal Çevirdiler

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası, Palandöken'in zirvesindeki zorlu parkurda gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle düzenlenen şampiyona için sporcular zorlu parkurda kıyasıya performanslar gösterdi. Palandöken Dağı'nda yapılan Downhill Türkiye Şampiyonası için 2,8 kilometrelik bir parkur oluşturuldu. Zirveden başlayarak pedal çeviren sporcular zorlu ve bir o kadar adrenalin dolu rampaları aşarak bitiş noktasına geldi. "Tepe İnişi” olan Downhill, dağdan ya da her herhangi bir yükseklikten bütün zorlu zemin koşullarına rağmen en süratli şekilde aşağıya inmek için yapılan spora verilen ad diye ifade ediliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarış Direktörü Gökmen Binici, Erzurum'da organizasyon noktasında bir ilki yaşadıklarını ifade ederek, “Türkiye'de eşi benzeri olmayan tek profesyonel Downhill parkurunda yarış düzenledik. 55 sporcunun yarıştığı parkurumuz 2,8 kilometre uzunluğunda ve farklı engellerle dolu. Sporcularımız üstün yetenekleri ile zirveden aşağı iniyor. Onlar içinde çok güzel bir deneyim.” şeklinde konuştu. Downhill Türkiye Şampiyonası'nda yarışan sporculardan Emir Melik Peker, parkurun zorlu ve bir o kadar heyecanlı olduğunu belirterek, “Kışında burada bisikletle yarışlara katıldım. Burası her anlamda bize değer katıyor. Başarılı olduğum için mutluyum” dedi. Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, Erzurum'da ilk kez düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası'nın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini umduklarını ve sporcuların zorlu parkurda gösterdikleri başarıdan dolayı umutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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