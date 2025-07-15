Tuvalet Kağıdını Asma Şekliniz Karakterinizi Ortaya Çıkartıyor: Meğer Tesadüf Değilmiş

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Tuvalet kağıdını ruloya nasıl taktığınız basit bir tercih gibi görünse de, psikologlara göre bu davranış kişilik özelliklerinize dair çarpıcı ipuçları barındırıyor. Üstten mi yoksa alttan mı taktığınız liderlik eğiliminizden uyum yeteneğinize, kontrol arayışınızdan rahat tavrınıza kadar pek çok şeyi açığa çıkarabiliyor.

MİKRO DAVRANIŞLAR, BÜYÜK MESAJLAR

Davranış bilimci Dr. Gilda Carle tarafından 2.000 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, tuvalet kağıdını üstten takmayı tercih edenler genellikle organize, kuralları seven ve kontrolü elinde tutmak isteyen bireylerden oluşuyor. Dr. Carle, bu kişilerin liderlik vasıflarına daha yatkın olduklarını ve çevrelerini yönetme konusunda istekli olduklarını belirtiyor.

ALTTAN TAKANLAR DAHA UYUMLU VE GİZLİLİK ODAKLI

Öte yandan ruloyu alttan yerleştiren bireylerin daha sabırlı, uyumlu ve mahremiyetine önem veren yapıda oldukları gözlemlenmiş. Bu kişilerin ön planda olmayı tercih etmeyen ama dengeleyici roller üstlenen bir karakter yapısına sahip oldukları vurgulanıyor.

"FARK ETMEMİŞTİM" DİYENLER RAHAT YAPIYA SAHİP

Tercihinin farkında olmayanlar da araştırmada yer aldı. Bu gruba ait bireyler, genellikle daha rahat, kaygısız ve anı yaşayan kişiler olarak tanımlandı. Psikologlara göre bu tür fark edilmeyen seçimler bile içsel dünyamızdan izler taşıyor.

BİR ŞAKA GİBİ GÖRÜNEBİLİR AMA VERİLER CİDDİ

Dr. Carle, bu davranışın başta eğlenceli bir gözlem gibi görünse de mikro davranış analizi açısından son derece anlamlı olduğunu belirtiyor. “İnsan zihni, farkında olmadan bile kendini ele verir. Bu küçük tercihler, kişilik yapılarını anlamak için önemli sinyaller taşır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi