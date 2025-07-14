Tüylerin Diken Diken Olmasının Asıl Sebebi Ortaya Çıktı: Bilim İlk Kez Açıkladı

Soğukta ya da korktuğunuzda tüyleriniz neden diken diken olur hiç düşündünüz mü? Bilim insanları bu garip hissin ardındaki şaşırtıcı mekanizmayı ortaya çıkardı… Vücudunuz sandığınızdan çok daha fazlasını yapıyor olabilir...

Tüylerin Diken Diken Olmasının Asıl Sebebi Ortaya Çıktı: Bilim İlk Kez Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soğuk havalarda, korktuğumuzda ya da duygusal anlar yaşarken vücudumuzda beliren "tüylerin diken diken olması" hali, aslında sandığımızdan daha derin bir biyolojik sürecin parçası. Harvard Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bu refleksin arkasındaki bilimsel işleyişi gün yüzüne çıkardı.

SOĞUK VE KORKU ANLARINDA DEVREYE GİRİYOR

Hayvanlar, kalın tüy yapısıyla bu refleksi kullanarak vücut ısılarını korurken, insanlarda ise işlevi daha çok evrimsel bir kalıntı gibi duruyordu. Ancak Harvard'daki bilim insanları, bunun sadece yüzeyde görünen bir tepki olmadığını ortaya koydu.

Tüylerin Diken Diken Olmasının Asıl Sebebi Ortaya Çıktı: Bilim İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

Araştırmaya göre, cilt altındaki kasların kasılması sonucu ortaya çıkan bu tepki, aslında sempatik sinir sisteminin kıl köklerine sinyal göndermesiyle başlıyor. Bu sinyaller sadece kısa vadede tüyleri kabartmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede kıl köklerinde yeni saç tellerinin oluşumunu da tetikliyor.

YENİ SAÇLARIN ÇIKIŞINI DA TETİKLİYOR

Yani bu refleksin amacı sadece vücuda kısa süreli koruma sağlamak değil. Aynı zamanda kıl köklerindeki kök hücreleri uyararak, yeni kıl üretimini başlatıyor ve cildin soğuk hava gibi dış etkenlere uzun vadeli yanıt vermesine katkı sağlıyor.

Fareler üzerinde yapılan ve saygın bilim dergisi Cell’de yayımlanan bu çalışma, vücuttaki farklı hücre tiplerinin dış çevreye nasıl tepki verdiğini göstererek, kök hücre bilimi açısından da önemli bir pencere açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yılların Diyetisyeni Diyet Yapmadan Kilo Vermenin Tüyosunu Açıkladı Yılların Diyetisyeni Diyet Yapmadan Kilo Vermenin Tüyosunu Açıkladı
Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti
Bill Gates Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: 10 Yıl İçinde Bu 2 Meslek Yok Olacak Bill Gates Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: 10 Yıl İçinde Bu 2 Meslek Yok Olacak
Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi