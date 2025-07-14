Tüylerin Diken Diken Olmasının Asıl Sebebi Ortaya Çıktı: Bilim İlk Kez Açıkladı

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Soğuk havalarda, korktuğumuzda ya da duygusal anlar yaşarken vücudumuzda beliren "tüylerin diken diken olması" hali, aslında sandığımızdan daha derin bir biyolojik sürecin parçası. Harvard Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bu refleksin arkasındaki bilimsel işleyişi gün yüzüne çıkardı.

SOĞUK VE KORKU ANLARINDA DEVREYE GİRİYOR

Hayvanlar, kalın tüy yapısıyla bu refleksi kullanarak vücut ısılarını korurken, insanlarda ise işlevi daha çok evrimsel bir kalıntı gibi duruyordu. Ancak Harvard'daki bilim insanları, bunun sadece yüzeyde görünen bir tepki olmadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, cilt altındaki kasların kasılması sonucu ortaya çıkan bu tepki, aslında sempatik sinir sisteminin kıl köklerine sinyal göndermesiyle başlıyor. Bu sinyaller sadece kısa vadede tüyleri kabartmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede kıl köklerinde yeni saç tellerinin oluşumunu da tetikliyor.

YENİ SAÇLARIN ÇIKIŞINI DA TETİKLİYOR

Yani bu refleksin amacı sadece vücuda kısa süreli koruma sağlamak değil. Aynı zamanda kıl köklerindeki kök hücreleri uyararak, yeni kıl üretimini başlatıyor ve cildin soğuk hava gibi dış etkenlere uzun vadeli yanıt vermesine katkı sağlıyor.

Fareler üzerinde yapılan ve saygın bilim dergisi Cell’de yayımlanan bu çalışma, vücuttaki farklı hücre tiplerinin dış çevreye nasıl tepki verdiğini göstererek, kök hücre bilimi açısından da önemli bir pencere açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi