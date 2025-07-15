Aşureyi Bu Kaplara Sakın Koymayın: Anında Zehre Dönüşüyor

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Muharrem ayının geleneksel ve simgesel tatlısı olan aşure, yine sofralarda yerini almaya başladı. İçeriğinde nohut, fasulye, buğday, kuru yemiş ve meyve gibi onlarca besin barındıran aşure; doğru şekilde hazırlandığında tam bir şifa kaynağı. Ancak uzmanlar, bu lezzetli tatlının hangi kapta saklandığına özellikle dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

SAĞLIKLI MALZEME KADAR, SAĞLIKLI KAP DA ÖNEMLİ

Aşureyi sağlıklı hale getiren yalnızca içindeki malzemeler değil. Tatlının konduğu kabın niteliği, sağlık açısından kritik bir rol oynuyor. Çünkü aşurenin içeriğinde bulunan doğal asitler, yüksek ısı ve nemle birlikte bazı kaplarla kimyasal tepkimeye girebilir.

ALÜMİNYUM KAPLARDAN UZAK DURUN

Alüminyum gibi metaller, aşure gibi sıcak ve asitli gıdalarla temas ettiğinde ağır metal sızıntılarına yol açabiliyor. Bu da hem tat kaybına hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Aşurede oluşan metalik tat, bu kimyasal etkileşimin ilk işareti olarak değerlendiriliyor.

CAM, PORSELEN VE PASLANMAZ ÇELİK EN GÜVENLİ SEÇENEKLER

Uzmanlar, aşurenin cam, porselen ya da paslanmaz çelik kaplarda saklanmasını öneriyor. Bu malzemeler, hem aşurenin lezzetini koruyor hem de sağlıklı kalmasını sağlıyor. Yani aşureyi yalnızca tatlı olarak değil, şifa niyetine tüketmek istiyorsanız saklama kabınıza da en az içeriği kadar özen göstermelisiniz.

Kaynak: Haber Merkezi