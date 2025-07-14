Yılların Diyetisyeni Diyet Yapmadan Kilo Vermenin Tüyosunu Açıkladı

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Kilo vermek isteyen ancak katı diyetlerden kaçınanlar için umut verici bir gelişme var. Diyetisyen Maria AbiHanna’ya göre, doğru besinlerle beslenerek tokluk süresini uzatmak, iştahı doğal yollarla bastırmak ve kilo kontrolünü sağlamak mümkün. Vücudun ihtiyacı olan besin öğeleriyle dengeli bir şekilde beslendiğinizde, hem enerjik kalabilir hem de açlık krizlerinin önüne geçebilirsiniz.

SAĞLIKLI YAĞLARLA DOYURUCULUK SAĞLAYIN

Avokado, yağlı balıklar ve fındık ezmesi gibi sağlıklı yağ kaynakları, sanılanın aksine kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Bu yağlar sadece kalp sağlığını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırıyor ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor.

PROTEİN TOK TUTAR, ATIŞTIRMA İSTEĞİNİ AZALTIR

Yumurta, yoğurt gibi yüksek proteinli besinler sindirimi yavaşlatarak tokluk süresini uzatıyor. Uzmanlara göre, kadınların günde ortalama 45 gram, erkeklerin ise yaklaşık 55 gram protein alması ideal. Bu miktar, günlük enerji ihtiyacının dengelenmesine yardımcı oluyor.

LİF KAYNAKLARINI İHMAL ETMEYİN

Chia tohumu, mercimek ve yulaf gibi yüksek lifli besinler bağırsakları çalıştırırken tokluk hissini de uzatıyor. Özellikle chia tohumları suyla temas ettiğinde şişerek mideyi dolduruyor. Lifler aynı zamanda kan şekerini dengede tutarak ani acıkmaları engelliyor.

YEŞİL SEBZELERLE MİDEYİ DOLDURUN

Ispanak, brokoli ve salatalık gibi sebzeler hacimli ama düşük kalorili olmaları sayesinde hem tok tutuyor hem de kalori alımını sınırlandırıyor. Ana öğünlerinize bol yeşillik ekleyerek porsiyonlarınızı büyütebilir, daha az yemekle doymuş hissedebilirsiniz.

KARBOHİDRATI DOĞRU SEÇİN

Tatlı patates ve kinoa gibi kompleks karbonhidratlar, kana yavaş karıştığı için enerji seviyesini uzun süre dengede tutar. Bu sayede sık acıkma ya da kan şekeri düşüşü gibi durumlar daha az yaşanır.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARLA KRİZLERİ YÖNETİN

Elma dilimleri ve fındık ezmesi gibi atıştırmalıklar hem açlık krizlerini önler hem de tatlı isteğini bastırır. Aynı zamanda lif, protein ve sağlıklı yağlar sayesinde enerji verir, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

DOĞAL BESLENME İLE KİLO KONTROLÜ MÜMKÜN

Diyetisyen AbiHanna’ya göre, sağlıklı beslenme yalnızca diyet disiplini değil, vücudun biyolojik yapısıyla uyumlu hareket etmeyi de kapsıyor. Doğal ve dengeli bir beslenme programıyla, zorlayıcı diyetlere ihtiyaç duymadan kilo vermek artık daha kolay.

Kaynak: Haber Merkezi