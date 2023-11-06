Türkiye'de önemli bir yere sahip, Afyonkarahisar'da eski usul hasat başladı: Fabrikalara gönderiliyor, tonu bin 855 TL!

Türkiye'de şeker pancarı üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'da pancar hasadı devam ediyor. İşçiler tarafından eski usul diye adlandırılan elle yapılan hasat sonrası pancarlar bölgedeki şeker fabrikasına gönderiliyor ve tonu bin 855 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'de önemli bir yere sahip, Afyonkarahisar'da eski usul hasat başladı: Fabrikalara gönderiliyor, tonu bin 855 TL!

Afyonkarahisar'da şeker pancarı hasadı devam ediyor.

Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde de şeker pancarı sökümü makineler tarafından değil, işçiler tarafından eski usul diye adlandırılan elle yapılıyor.

FABRİKALARA GÖNDERİLİYOR

Toplanan pancarlar ise ardından belirlenen bölgelerde toplanıp daha sonra nakliye araçları ile fabrikaya gönderiliyor.

Türkiye'de önemli bir yere sahip, Afyonkarahisar'da eski usul hasat başladı: Fabrikalara gönderiliyor, tonu bin 855 TL! - Resim : 1

"EVİMİN BÜTÇESİNE KATKIDA BULUNUYORUM"

İHA'ya açıklamada bulunan tarlada çalışan işçilerden Sultan Akgün, "Söküm sezonu başladı ve pancarlarımızı söküyoruz. Söktüğümüz pancarla fabrikaya götürülüyor ve ben de çalıştığımla evimin bütçesine katkıda sağlayıp, geçindiriyorum" dedi.

ŞEKER PANCARI FİYATI

Türkşeker, 2023 şeker pancarı alım fiyatını ton başına bin 855 TL olarak açıklamıştı.

ŞEKER PANCARI

Şeker pancarı, Beta vulgaris cinsinin bir türüdür. Kökleri, şeker üretiminde kullanılan yüksek bir şeker içeriğine sahiptir. Dünyadaki şeker üretiminin yaklaşık yüzde 70'i şeker pancarından elde edilmektedir.

Şeker pancarı, yaklaşık 2 metre yüksekliğe kadar büyüyebilen bir bitkidir. Yaprakları yeşil ve uzundur. Kökleri, yaklaşık 25 cm uzunluğunda ve 10 cm çapındadır. Köklerin rengi, beyazdan kırmızıya kadar değişebilir.

Şeker pancarı, dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. En büyük üreticiler Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya'dır. Türkiye, şeker pancarı üretiminde dünyada 10. sırada yer almaktadır.

Şeker pancarı, şeker üretiminin yanı sıra, yem, hayvan yemi ve gübre olarak da kullanılmaktadır.

Şeker pancarı, yüksek miktarda şeker, lif, vitamin ve mineral içerir. Şeker, köklerin ana bileşenidir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Vitaminler ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücut sağlığını korumaya yardımcı olur.

Şeker pancarı, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak salatalarda, pişmiş olarak çorbalarda, sebze yemeklerinde ve tatlılarda kullanılabilir. Şeker pancarından şeker, pancar suyu ve pancar turşusu da yapılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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