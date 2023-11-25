Türkiye'de en çok üretilen il Samsun, ekene iyi bir para kazandırıyor ve kilosu 6 bin TL'ye çıkıyor: Pazar sıkıntısı yok!

Türkiye'de üretilen toplam salebin yarıya yakını Samsun'da üretiliyor.

Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan salep, Türkiye’de devlet tarafından verilen izin ile sertifikalı bir şekilde üretiliyor.

PAZAR SIKINTISI YOK

Kilo işi satılarak ekili alana göre oldukça iyi bir gelir elde ettiren salebin faydası ise saymakla bitmezken, pazar sıkıntısı bulunmuyor.

KİLOSU 6 BİN TL

Salebin kilo fiyatına ilişkin Aydın Hedef internet sitesine konuşan Aktar Metin Çay, "Yerli salep 6 bin liradan satılıyor. Fiyatlar yüksek gibi gelebilir ama aslında pahalı değil. Fiyatlar gayet normal" dedi.

SALEP

Salep, orkide familyasına ait olan Orchis genusuna ait bitkilerin yumrularından elde edilen bir içecektir. Salep, Türkiye'de geleneksel bir içecek olarak tüketilir. Özellikle kış aylarında sıcak olarak tüketilir.

Salep, toz haline getirilmiş salep kökünden yapılır. Salep kökü, mevsiminde toplanır ve kurutulur. Daha sonra toz haline getirilir. Salep tozu, süt, şeker ve tarçın ile karıştırılarak pişirilir. Salep, kıvamlı ve kremsi bir içecektir.

Salebin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlar,

- Boğaz ağrısını ve öksürüğü kesmeye yardımcı olur,

- Mide ve bağırsak sağlığını destekler,

- Kalp sağlığını destekler,

- Cinsel gücü artırmaya yardımcı olur.

Salep, kalorisi düşük bir içecektir. 100 gram salep, yaklaşık 35 kalori içerir. Bu nedenle, diyet yapanlar için de uygun bir içecektir.

Salep, Türkiye'de genellikle sokak satıcıları tarafından satılır. Ayrıca, marketlerde ve aktarlarda da salep tozu bulmak mümkündür.

Salep, evde de kolayca yapılabilir.

Bunun için gerekli malzemeler şunlardır:

* 2 yemek kaşığı salep tozu,

* 1 litre süt,

* 1 çay kaşığı şeker,

* 1/2 çay kaşığı tarçın.

Yapılışı:

1- Süt, bir tencereye alınır ve kaynatılır,

2- Kaynayan süte, salep tozu eklenir ve karıştırılır,

3- Salep tozu eriyene kadar karıştırmaya devam edilir,

4- Süt, koyulaşınca şeker ve tarçın eklenir,

5- Salep, sıcak olarak servis edilir.

Salep, farklı şekillerde de tüketilebilir. Örneğin, saleple dondurma, muhallebi, puding gibi tatlılar yapılabilir. Ayrıca, salepten yapılan kekler ve kurabiyeler de çok lezzetlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem