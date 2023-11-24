Aydın'da hasadı başladı, günlük 1500 TL yevmiye ve fiyatı altınla yarışıyor: 100 kilogramdan 2 kilo elde ediliyor!

Aydın'da Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan çam fıstığında hasat sezonu başladı.

İlk olarak ağaçlardan özel yöntemlerle düşürülen kozalaklar daha sonra fabrikalarda kırılıp içi çıkarıldıktan sonra ayıklanıyor. Yaklaşık 100 kilogram kozalaktan ortalama 2 kilogram künar elde edilirken, uzun işlemlerden geçirildikten sonra ihraç ürünü haline gelen künarın fiyatı adeta altınla yarışıyor.

"OLDUKÇA TEHLİKELİ"

Çalışma kabiliyeti olanlara günlük 1500 TL yevmiye verilmesine ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulunan Erkan Yiğit, "Oldukça tehlikeli bir iş sayılan bu sektörde çalışanların hem eğitimli hem kabiliyetli hem de çok dikkatli olması gerekiyor. En küçük bir yanlış çalışanın hayatına mal olabiliyor. Bundan dolayı çalışma ücreti de oldukça yüksek" diye konuştu.

ÇAM FISTIĞI

Çam fıstığı, Pinaceae familyasına ait, kozalaklarından çıkarılan ve besin değeri yüksek bir yemiştir. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü ülkelerde yetişir. Türkiye'de Aydın, Muğla ve İzmir illerinde üretimi yaygındır.

Çam fıstığı, oval veya yuvarlak şekilli, sert bir kabuğa sahiptir. Kabuk kırıldığında, içinde yeşil renkli bir çekirdek bulunur. Çekirdek, olgunlaştıkça kahverengiye döner.

Çam fıstığı, besin değeri yüksek bir yemiştir. Yüksek oranda protein, yağ, lif, vitamin ve mineral içerir.

Çam fıstığının faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçeriğindeki yüksek oranda E vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: İçeriğindeki doymamış yağlar sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekler: İçeriğindeki lif sayesinde sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Kan basıncını düzenler: İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

Çam fıstığı, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak, kavrularak veya tuzlanarak tüketilebilir. Çam fıstığı, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde ve tatlılarda kullanılabilir.

Çam fıstığı, sağlıklı bir beslenme için önemli bir besin kaynağıdır. Günlük beslenmenize çam fıstığı ekleyerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İşte çam fıstığının besin değerleri:

* Enerji: 614 kalori,

* Protein: 20 gram,

* Yağ: 56 gram,

* Karbonhidrat: 15 gram,

* Lif: 10 gram,

* Vitamin E: 18 mg,

* Magnezyum: 100 mg,

* Potasyum: 500 mg.

Çam fıstığı, kalorisi yüksek bir besindir. Bu nedenle, diyet yapanların çam fıstığını dikkatli tüketmesi gerekir.

Kaynak: Gerçek Gündem