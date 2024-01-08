THY resmen duyurdu, dev fırsat: Kapanın elinde kalıyor!

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seferlerinde, vergiler hariç, yeni kampanyasını duyurdu.

Kampanyaya göre, THY'nin KKTC seferlerinde, vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletler satışa sunuldu.

AA'nın aktardığına göre, KKTC'ye yapılacak avantajlı bilet satışlarına ilişkin THY tarafından şu açıklama yapıldı:

"Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 12 Şubat ile 4 Nisan tarihleri arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek."

KKTC HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

- Türkiye’den KKTC'ye gitmek için vize ya da pasaporta ihtiyaç duyulmuyor,



- KKTC'de trafik sağdan akıyor. Bu nedenle arabaların direksiyonları da sağda bulunuyor,



- KKTC’nin en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti Lefkoşa,



- KKTC'de Akdeniz iklimi görülüyor. Bu nedenle adaya kış ayları da dâhil olmak üzere, genellikle ılıman bir iklim bir hâkim. Yani KKTC’yi dört mevsim rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz,



- KKTC’de geçerli para birimi Türk lirası,



- Ağırlıklı olarak Türkçe konuşuluyor.

KKTC'DE GEZİLECEK YERLER

KKTC gezilecek yerler; insanlık tarihine ışık tutan antik kentleri, tertemiz keyifli sahilleri, muhteşem doğal güzellikleri ve cana yakın halkıyla unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir yer olabilir.

* Lefkoşa'da ziyaret edebileceğiniz alanlar:

- Girne Kapısı,

- Venedik Sütunu,

- Selimiye Camii ve Büyük Han,

- Barbarlık Müzesi.

* Girne'de gezebileceğiniz alanlar:

- Girne Kalesi,

- Bellapais Manastırı,

- Girne Limanı.

* Gazimağusa'da ziyaret edebileceğiniz alanlar:

- Othello Kalesi,

- Salamis Antik Kenti

KKTC PLAJLARI

* Glapsides Plajı/Gazimağusa,

* Alagadi Plajı/Girne,

* Altınkum Plajı/Karpaz Yarımadası,

* Mare Monte Plajı/Girne.

Kaynak: Gerçek Gündem