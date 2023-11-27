Termometreler eksiyi gösterdi, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu!

Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan meteorolojik parametrelerde Bolu, bu gece eksi 11,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 11,3 derece olarak ölçülürken, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası eksi 10,2 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK ÜÇÜNCÜ YERİ ILGAZ DAĞI

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 10 derece ile Çankırı’nın Ilgaz dağı oldu.

HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu, Sivas, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem