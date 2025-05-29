Tereyağını Buzdolabında Saklayanlar Dikkat! Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz

Kahvaltı sofralarının ve yemek tariflerinin vazgeçilmezi olan tereyağı hakkında uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Genellikle buzdolabında saklanan tereyağının, doğru koşullarda aslında oda sıcaklığında tutulabileceği belirtildi.

BUZDOLABI YERİNE ODA SICAKLIĞI TERCİH EDİLEBİLİR

Beslenme uzmanlarına göre, tereyağının soğuk ortamda saklanması onu sertleştirerek kullanımını zorlaştırabiliyor. Ancak doğru şekilde muhafaza edilirse, oda sıcaklığında iki haftaya kadar güvenle saklanabiliyor. Bu sayede tereyağı hem daha yumuşak olur hem de sürülmesi kolaylaşır.

TEREYAĞI YAPISI GEREĞİ DAHA DİRENÇLİ

Tereyağının diğer süt ürünlerinden farklı olarak düşük nem ve yüksek yağ içeriğine sahip olduğunu belirten uzmanlar, bu özelliğin bakterilerin üremesini zorlaştırdığını vurguladı. Ayrıca karbonhidrat ve protein içeriğinin düşük olması da bakteri oluşumuna karşı ek koruma sağlıyor.

KAPALI KAPLARDA SAKLANMASI ŞART

Tereyağını oda sıcaklığında saklamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise uygun kap kullanımı. Hava almayan, ağzı kapalı bir kapta ya da özel tereyağı testilerinde saklanan tereyağı, mutfak ortamında bozulmadan tüketilebiliyor.

SICAK HAVALARDA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar, sıcaklığın 21 dereceyi aştığı yaz aylarında tereyağının bozulma riskinin arttığını da hatırlatarak şu uyarıda bulunuyor:

“Mutfak sıcaklığı sürekli 21°C’nin üzerindeyse, tereyağını yeniden buzdolabına kaldırmak en sağlıklı seçenektir.”

Kaynak: Haber Merkezi