Tam 3.000 Yıllıklar: Tarihi Dokumalar Sakarya'ya Getirildi

Sındırgı ilçesinin coğrafi tescilli değeri 3 bin yıllık kültürün yansıması Yağcıbedir halıları, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sergileniyor.

1-11 Ekim tarihleri arasında Bursa Güzel Sanatlar Galerisinde sergilenen el dokuma halıları, 16-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Sakarya Serdivan Kültür Sanat Galerisinde ziyaretçilerle buluşuyor. Serdivan Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği işbirliği içerisinde gerçekleştirilen sergide her bir motifi ayrı bir hikayeye sahip, ilmek ilmek duyguların işlendiği Yağcıebedir halıları başta olmak üzere el dokuma halılar görücüye çıkıyor.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi ise Serdivan Kültür Sanat’ta 21 Ekim Pazartesi günü 14’de açılacak.

Gönüllü tanıtım elçisi Kültür ve Turizm Bakanlığı El Dokuma Halı Ustası Ekrem Yavaş da gelen ziyaretçilere halıların hikâyelerini, motiflerinde bulunan anlamları aktararak geleceğe ışık tutuyor. Yavaş “Yağcıbedir, sevdamız, hikayemiz, kültürümüz. Her bir motifinde sevdaların, hasretlerin ilmek ilmek işlendiği ayrı bir hikaye. Bir el dokuma halıdan daha ötesi. Geçmişte çalışmalarımızla coğrafi işaretini de ilçemize kazandırdığımız en önemli değeri olan halılarımızı ve kültürümüzü her alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Bursa’da sanat dolu muhteşem bir sergiyi geride bıraktık. Şimdi ise Sakarya Serdivan’da sergimizi açıyoruz. Tüm dostlarımızı, halıların hikayelerini dinlemek isteyen bu sanat eserlerini görmek isteyen tüm sanat severleri sergimize bekliyoruz. Desteklerinden dolayı Serdivan Belediye Başkanımız Osman Çelik ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yağcıbedir halılarımızı sanatseverlerle buluşturmaya, kültürümüzü tüm Dünya’ya duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA