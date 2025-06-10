Sulanmış Yoğurt Bu Yöntemle Taş Gibi Olacak! 1 Saatte Cıvıklığından Eser Kalmayacak

Evde yoğurt mayalayanların en büyük derdi sulanan yoğurtlar. Ancak endişelenmeyin, sulanmış yoğurdunuzu "taş gibi" yapacak, bütün suyunu emecek mucizevi bir yöntem bulundu. Özellikle kıvam konusunda hayal kırıklığı yaşayanlar için bu pratik çözüm, mutfakta işinizi kolaylaştıracak.

Sulanmış Yoğurt Bu Yöntemle Taş Gibi Olacak! 1 Saatte Cıvıklığından Eser Kalmayacak
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Evde mayaladığınız yoğurdunuzun cıvık ve sulu kalmasının en yaygın nedeni, mayalanma sürecindeki oda sıcaklığıdır. Peki, böyle bir durumda ne yapmalı? İşte adım adım sulanmış yoğurdu taş gibi yapma yöntemi...

Sulu yoğurdunuzu ısıya dayanıklı bir kabın içine aktarın.

Kabın üzerini açık bırakarak, önceden 75 dereceye ısıtılmış, fansız programda çalışan bir fırına yerleştirin.

Yoğurdu bu şekilde yaklaşık bir saat kadar fırında bırakın.

Bir saatin sonunda fırının kapağını açın ve yoğurdun 15 dakika kadar fırın içinde soğumasını bekleyin.

Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra, kabın üzerini açık bir biçimde yoğurdu bir saat kadar buzdolabında bekletin.

Kaynak: Haber Merkezi

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