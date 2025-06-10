Sulanmış Yoğurt Bu Yöntemle Taş Gibi Olacak! 1 Saatte Cıvıklığından Eser Kalmayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evde mayaladığınız yoğurdunuzun cıvık ve sulu kalmasının en yaygın nedeni, mayalanma sürecindeki oda sıcaklığıdır. Peki, böyle bir durumda ne yapmalı? İşte adım adım sulanmış yoğurdu taş gibi yapma yöntemi...

Sulu yoğurdunuzu ısıya dayanıklı bir kabın içine aktarın.

Kabın üzerini açık bırakarak, önceden 75 dereceye ısıtılmış, fansız programda çalışan bir fırına yerleştirin.

Yoğurdu bu şekilde yaklaşık bir saat kadar fırında bırakın.

Bir saatin sonunda fırının kapağını açın ve yoğurdun 15 dakika kadar fırın içinde soğumasını bekleyin.

Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra, kabın üzerini açık bir biçimde yoğurdu bir saat kadar buzdolabında bekletin.

Kaynak: Haber Merkezi