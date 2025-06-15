Sosyal Medyada Artık Paylaşım Yaparken 2 Kere Düşüneceksiniz! Büyük Cezası Var

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Antalya'da bir kamu görevlisi tarafından uygulanan idari para cezasının ardından, cezaya muhatap olan kişi, görevli memurun adı, soyadı, sicil numarası ve imzasının yer aldığı ceza tutanağının fotoğrafını sosyal medyada yayımladı. Paylaşımdaki kişisel verilerin açıkça görülmesi üzerine memur, şikayette bulundu. Açılan dava sonucunda, yerel mahkeme sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ BERAAT VERDİ, DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Sanığın istinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmadığını ileri sürerek beraat kararı verdi. Ancak bu karar, Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY’DAN NET MESAJ: KİŞİSEL VERİYİ PAYLAŞMAK SUÇTUR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin beraat kararını bozarak, sanığın kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yaydığına hükmetti. Kararda, adı geçen kamu görevlisinin ad, soyad, sicil numarası ve imzasını içeren ceza tutanağının, gizlenmeden olduğu gibi sosyal medya üzerinden paylaşılmasının suç teşkil ettiği belirtildi.

"HUKUKA AYKIRILIK VAR" DENİLDİ

Dairenin gerekçeli kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır."

Kaynak: AA