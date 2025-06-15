Türkiye'de ve Dünya'da En Çok Satan Efsane Model Oldu: Rakiplerini Peşine Taktı
Otomotiv piyasasına damgasını vuran modellerden biri de Volkswagen Passat oldu. Peki Passatın başarısı neydi ve nasıl gelişti? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv dünyasının efsanevi modellerinden Volkswagen Passat, 1973 yılından bu yana sekiz nesildir yollarda. Yüksek satış rakamlarıyla adını tarihe yazdıran bu model, özellikle son üç neslinde sunduğu teknolojik yeniliklerle büyük beğeni topladı.
B6 (2005): Orta Sınıfta Premium Dokunuş
2005 yılında tanıtılan B6 nesli, yenilenen platformu ve zengin motor seçenekleriyle dikkat çekti. Passat, bu dönemde BMW 3 Serisi ve Audi A4 gibi premium modellere rakip olacak donanım seviyesiyle öne çıktı. Geniş iç hacmi, başarılı süspansiyonu ve üst düzey güvenlik donanımları sayesinde iki milyondan fazla satışa ulaştı.
B7 (2010): Yenilenen Yüz, Artan Güvenlik
B7 jenerasyonu, B6’nın yeniden tasarlanmış hali olarak Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Dış tasarımdaki yeniliklerin yanı sıra adaptif şasi kontrolü, yorgunluk algılama sistemi ve şehir içi acil fren desteği gibi gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatıldı. Motor yelpazesi benzinli ve dizel ünitelerden oluşurken DSG şanzıman seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.
B8 (2014): Dijitalleşen İç Mekan ve Teknolojik Atılım
2014’te piyasaya çıkan sekizinci nesil Passat, VW’nin MQB platformu üzerine inşa edildi. Yeni tasarımı, genişleyen iç hacmi ve Active Info Display dijital ekranıyla teknoloji alanında önemli bir sıçrama yaptı. Head-up display özelliği ve modern LED far sistemi, Passat’ı sınıfında öne taşıdı. 2019’da yapılan makyajla dijital kokpit ve motor yelpazesi daha da geliştirildi.
ARTILARI VE EKSİLERİ
Volkswagen Passat; sürüş dinamikleri, gövde kalitesi, modern görünüm ve donanım seviyesiyle öne çıkıyor. Ancak ses yalıtımındaki eksiklikler, arka koltuklardaki sınırlı alan ve süspansiyon yapısına dair bazı kullanıcı şikayetleri de mevcut.
PASSAT'IN RAKİPLERİ HANGİ MODELLER?
Bu segmentteki güçlü rakipleri arasında Audi A4, Volvo S60, Ford Mondeo, Honda Accord ve Kia Optima yer alıyor. Ancak Passat, dengeli performansı ve uzun yıllara dayanan güvenilirliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.