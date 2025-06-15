Türkiye'de ve Dünya'da En Çok Satan Efsane Model Oldu: Rakiplerini Peşine Taktı

B8 (2014): Dijitalleşen İç Mekan ve Teknolojik Atılım

2014’te piyasaya çıkan sekizinci nesil Passat, VW’nin MQB platformu üzerine inşa edildi. Yeni tasarımı, genişleyen iç hacmi ve Active Info Display dijital ekranıyla teknoloji alanında önemli bir sıçrama yaptı. Head-up display özelliği ve modern LED far sistemi, Passat’ı sınıfında öne taşıdı. 2019’da yapılan makyajla dijital kokpit ve motor yelpazesi daha da geliştirildi.