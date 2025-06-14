Bu Malzemeler Banyoda Saklanırsa Etkisini Kaybediyor! Meğer Herkes Yanlış Biliyormuş

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Pek çoğumuz şampuanlar, güneş kremleri, parfümler ve makyaj malzemelerini banyo dolaplarında saklamayı alışkanlık haline getirmiş durumdayız. Ancak uzmanlar bu davranışın, ürünlerin içeriğini bozarak hem sağlığa zarar verebileceği hem de ürünlerin etkisini yitirmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

NEM VE ISI EN BÜYÜK DÜŞMAN

Banyo tasarımcısı John Horner, nemli ve ısı değişimine açık banyo ortamının özellikle kozmetik ürünler için elverişli olmadığını belirtiyor. Horner’a göre, sıcaklık dalgalanmaları ve sürekli buhar, özellikle pahalı kozmetiklerin yapısını bozarak işlevlerini yitirmelerine yol açabiliyor.

GÜNEŞ KREMİNİ BANYODA TUTMAYIN

Güneş koruyucular, banyoda saklandığında en hızlı etkilenen ürünler arasında yer alıyor. Horner, bu ürünlerin içeriğinde bulunan UV filtrelerinin sıcaklıkla dengesini kaybederek etkisiz hale geldiğini söylüyor. Üstelik bu durumda cilt, güneş ışınlarına karşı tamamen korunmasız kalabiliyor. Eğer güneş kreminizin kokusunda değişiklik, ayrışma ya da renk farklılığı fark ederseniz, son kullanma tarihine bakmadan ürünü hemen çöpe atmanız gerekiyor.

PARFÜMLERİN ÖMRÜ KISALIYOR

Şık görünse de banyoda sergilenen parfümler, değişken sıcaklık ve nem nedeniyle hızla bozulabiliyor. Horner, koku moleküllerinin bu ortamda kısa sürede parçalanabildiğini belirterek, parfümlerin serin, kuru ve karanlık yerlerde, örneğin yatak odası çekmecelerinde saklanmasını öneriyor.

DOĞAL ÜRÜNLER EN HASSAS OLANLAR

C vitamini, retinol ve probiyotik içeren serumlar gibi doğal içerikli cilt bakım ürünleri de banyoda en savunmasız olanlar arasında. Bu ürünler genellikle düşük koruyucu içeriklerine sahip olduklarından sıcaklık ve neme karşı dayanıksız oluyorlar. Horner’a göre bu ürünleri banyoda saklamak “parayı çöpe atmakla” eşdeğer.

MAKYAJ MALZEMELERİNE ÖZEL DİKKAT

Pudralar, fırçalar, süngerler ve maskaralar gibi makyaj ürünleri banyodaki sıcak ve nemli ortamda kolayca bakteri üretebiliyor. Bu durum sivilce, tahriş ve enfeksiyon gibi cilt sorunlarına yol açabiliyor.

Not: Maskaraların üç ayda bir yenilenmesi öneriliyor. Ayrıca fırçalar sık sık temizlenmeli, makyaj ürünlerinin son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol edilmeli.

BUNLARI YAPMAYI UNUTMAYIN!

Güneş kremleri, serumlar ve doğal cilt bakım ürünlerini serin, kuru ve karanlık ortamlarda saklayın.

Parfümleri banyo dışındaki alanlara alın.

Makyaj malzemelerini temiz tutun ve kullanım sürelerine dikkat edin.

Banyo dolaplarınızı belirli aralıklarla kontrol ederek bozulmaya açık ürünleri uygun koşullarda muhafaza edin.

Kaynak: Haber Merkezi