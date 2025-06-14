Kıyafetlerin Etiketlerindeki Üçgen Sembolünün Anlamı Ortaya Çıktı! Meğer Çok Önemliymiş

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Çamaşır yıkarken kıyafet etiketlerinde bulunan sembollerin ne işe yaradığını çoğumuz tam olarak bilmiyoruz. Özellikle üçgen şeklindeki işaret, yıllardır görmezden gelinen ama aslında oldukça önemli bir anlam taşıyan simgelerden biri. Son günlerde sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bu sembol, birçok kişinin yıllarca yanlış bildiği detayları da ortaya çıkardı.

ÜÇGEN SEMBOLÜNÜN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI

Kıyafet etiketlerinde yer alan üçgen simgesi, giysinin ağartma işlemlerine karşı dayanıklılığını gösteriyor. Sembolün farklı versiyonları ise ağartma işlemiyle ilgili önemli detayları içeriyor:

Boş üçgen: Giysi, her türlü ağartıcıya karşı dayanıklıdır. Çamaşır suyu dahil olmak üzere tüm ağartıcılar güvenle kullanılabilir.

İçinde iki çizgi olan üçgen: Yalnızca klor içermeyen, oksijen bazlı ağartıcıların kullanılması gerekir.

Üzerinde çarpı (X) olan üçgen: Kesinlikle ağartıcı kullanılmamalı. Bu, hem çamaşır suyunu hem de ağartıcı katkılı deterjanları kapsamaktadır.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Reddit’te bir kullanıcının üçgen sembolünü “elbise askısıyla ilgili sanıyordum” demesiyle konu gündeme taşındı. Kimi kullanıcılar sembolü “besin piramidine” benzettiğini söylerken, kimisi de bunun “çamaşır makinesinde yıkanabilir” anlamına geldiğini düşündüğünü ifade etti.

Uzmanlar, giysilerin uzun ömürlü olabilmesi için bu sembollerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Yanlış yıkama yöntemleri, kumaşın yıpranmasına, renginin solmasına ya da deformasyona yol açabiliyor.

KÜÇÜK SEMBOL, BÜYÜK ETKİ

Kıyafetlerin etiketlerindeki küçük bir üçgen işareti bile çamaşır yıkama alışkanlıklarımız üzerinde büyük bir fark yaratabiliyor. Eğer şimdiye kadar bu sembolleri fark etmediyseniz, bir dahaki yıkama öncesi göz atmanızda fayda var. Çünkü doğru yıkama talimatları, kıyafetlerinizin hem görünümünü hem de kullanım ömrünü belirliyor.

Kaynak: Haber Merkezi