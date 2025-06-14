Z Kuşağının Yeni Trendi: 17 Saniye Kuralı Geri Döndü

Kısa sürede etkili sonuçlar vadeden 17 saniye kuralı, sosyal medyada yeniden popülerlik kazandı. TikTok üzerinden yayılan bu odaklanma tekniği, özellikle Z kuşağının kişisel gelişim rutinlerinde önemli bir yer edinmeye başladı.

Z Kuşağının Yeni Trendi: 17 Saniye Kuralı Geri Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan “17 saniye kuralı”, yalnızca 17 saniyelik bilinçli bir odaklanmanın, istenilen hedefe ulaşma konusunda fark yaratabileceğini öne sürüyor. Özellikle TikTok’ta trend haline gelen bu yöntem, olumlu düşünce ve görselleştirmeye dayalı bir motivasyon aracı olarak dikkat çekiyor.

ZİHİNSEL BİR RUTİN HALİNE GELİYOR

Klinik sosyal hizmet uzmanı Julia Childs Heyl’e göre, bu pratik ilk bakışta önemsiz gibi görünse de düzenli tekrarlandığında zihinsel berraklık sağlayan güçlü bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Verywell Mind için kaleme aldığı yazısında Heyl, her sabah belirlediği hedefe yönelik olumlu bir ifadeyi 17 saniye boyunca tekrar ettiğini ve bu sürecin zihinsel netlik kazandırdığını belirtiyor.

Z Kuşağının Yeni Trendi: 17 Saniye Kuralı Geri Döndü - Resim : 1

BİR PUSULA GİBİ YÖN VERİYOR

Evlilik ve aile terapisti Kim Slipski ise bu yöntemi “zihinsel bir pusula” olarak tanımlıyor. Slipski’ye göre, hedefe dair yapılan kısa ama düzenli görselleştirmeler, zihnin o hedefe ulaşmak için gerekli fırsatları daha kolay fark etmesine yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın bir terapi yöntemi ya da eylem planı yerine geçemeyeceğini, yalnızca zihinsel motivasyonu destekleyen bir araç olduğunu vurguluyor.

17 SANİYE KURALI NASIL UYGULANIR?

Z Kuşağının Yeni Trendi: 17 Saniye Kuralı Geri Döndü - Resim : 2

Kullanıcıların aktardığına göre, bu teknik birkaç gün içinde daha net düşünmeye, karar alma sürecini kolaylaştırmaya ve hedeflerle uyumlu adımlar atmaya yardımcı oluyor. Etkili sonuçlar için ise şu adımlar öneriliyor:

Her gün belirli bir zaman dilimi belirleyin (örneğin sabah uyanınca ya da gece yatmadan önce),

Net, ulaşılabilir ve kısa vadeli bir hedef seçin,

Bu hedefi olumlu bir cümleyle zihninizde ifade edin,

17 saniye boyunca bu ifadeye odaklanarak zihninizde canlandırın,

Sonuçları hemen beklemeyin; süreç boyunca değişimi gözlemleyin,

Bu uygulamayı gerçekçi adımlarla destekleyin.

Slipski, özellikle maddi arzular ya da gerçekçilikten uzak beklentiler konusunda da uyarıyor:

“Bir şeyi istemek, ona ulaşmak için gereken derin güveni otomatik olarak oluşturmaz. Bu yüzden zihinsel pratikler, davranışsal çabalarla desteklenmeli.”

Kaynak: Haber Merkezi

Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu
İstanbul'u ve Oyunculuğu Bırakıp Trabzon'a Yerleşti: 'Buraya Ölmeye Geldim' İstanbul'u ve Oyunculuğu Bırakıp Trabzon'a Yerleşti: 'Buraya Ölmeye Geldim'
Gerçek Aşkı Neden Bulamıyorsunuz? İşte Farkında Olmadan Yaptığınız 5 Kritik Hata Gerçek Aşkı Neden Bulamıyorsunuz? İşte Farkında Olmadan Yaptığınız 5 Kritik Hata
İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak? Detaylar Netleşti Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak?
Dinlene Dinlene Dövülüyor, Kilosu 10 Bin TL'ye Satılıyor! Küçücük Tanesi Bile Altından Değerli Dinlene Dinlene Dövülüyor, Kilosu 10 Bin TL'ye Satılıyor! Küçücük Tanesi Bile Altından Değerli
Manisa'ya Yatırım Yapacaktı: BYD 1300 Beygirlik Devin Anahtar Teslimlerine Başladı Manisa'ya Yatırım Yapacaktı: BYD 1300 Beygirlik Devin Anahtar Teslimlerine Başladı
Gram Altın ve Çeyrek Altın İştah Kabarrtı! Rekor Seviyeler Bekleniyor: Alım-Satım Yapacaklar Dikkat Gram Altın ve Çeyrek Altın İştah Kabarrtı! Rekor Seviyeler Bekleniyor: Alım-Satım Yapacaklar Dikkat