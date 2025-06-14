Z Kuşağının Yeni Trendi: 17 Saniye Kuralı Geri Döndü

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Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan “17 saniye kuralı”, yalnızca 17 saniyelik bilinçli bir odaklanmanın, istenilen hedefe ulaşma konusunda fark yaratabileceğini öne sürüyor. Özellikle TikTok’ta trend haline gelen bu yöntem, olumlu düşünce ve görselleştirmeye dayalı bir motivasyon aracı olarak dikkat çekiyor.

ZİHİNSEL BİR RUTİN HALİNE GELİYOR

Klinik sosyal hizmet uzmanı Julia Childs Heyl’e göre, bu pratik ilk bakışta önemsiz gibi görünse de düzenli tekrarlandığında zihinsel berraklık sağlayan güçlü bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Verywell Mind için kaleme aldığı yazısında Heyl, her sabah belirlediği hedefe yönelik olumlu bir ifadeyi 17 saniye boyunca tekrar ettiğini ve bu sürecin zihinsel netlik kazandırdığını belirtiyor.

BİR PUSULA GİBİ YÖN VERİYOR

Evlilik ve aile terapisti Kim Slipski ise bu yöntemi “zihinsel bir pusula” olarak tanımlıyor. Slipski’ye göre, hedefe dair yapılan kısa ama düzenli görselleştirmeler, zihnin o hedefe ulaşmak için gerekli fırsatları daha kolay fark etmesine yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın bir terapi yöntemi ya da eylem planı yerine geçemeyeceğini, yalnızca zihinsel motivasyonu destekleyen bir araç olduğunu vurguluyor.

17 SANİYE KURALI NASIL UYGULANIR?

Kullanıcıların aktardığına göre, bu teknik birkaç gün içinde daha net düşünmeye, karar alma sürecini kolaylaştırmaya ve hedeflerle uyumlu adımlar atmaya yardımcı oluyor. Etkili sonuçlar için ise şu adımlar öneriliyor:

Her gün belirli bir zaman dilimi belirleyin (örneğin sabah uyanınca ya da gece yatmadan önce),

Net, ulaşılabilir ve kısa vadeli bir hedef seçin,

Bu hedefi olumlu bir cümleyle zihninizde ifade edin,

17 saniye boyunca bu ifadeye odaklanarak zihninizde canlandırın,

Sonuçları hemen beklemeyin; süreç boyunca değişimi gözlemleyin,

Bu uygulamayı gerçekçi adımlarla destekleyin.

Slipski, özellikle maddi arzular ya da gerçekçilikten uzak beklentiler konusunda da uyarıyor:

“Bir şeyi istemek, ona ulaşmak için gereken derin güveni otomatik olarak oluşturmaz. Bu yüzden zihinsel pratikler, davranışsal çabalarla desteklenmeli.”

Kaynak: Haber Merkezi