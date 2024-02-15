Sinop'ta doğal yollarla yetişiyor, vücuda oldukça yarar sağlıyor: Tam bir 'C' vitamini zengini!

Sinop'ta doğal yollarla yetişen organik yer incirinin şifa kaynağı olduğu belirtildi.

İnsan vücuduna oldukça yararı olan yer incirinin, şeker hastalarına, grip-nezle, kabızlık, çeşitli enfeksiyonlara ve bağırsakların çalışmasına olan etkisiyle fazla kilolardan kurtulmaya da yararı oldukça büyük olduğu söyleniyor.

"TROPİK BİR MEYVE TÜRÜDÜR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, "Bir kaktüs meyvesi olan Hint inciri Akdeniz iklimde yetişen ve dikenli incir, Frenk inciri veya kaktüs inciri olarak da bilinen tropik bir meyve türüdür. Turuncu ve mor renkli varyeteleri bulunan Hint inciri daha çok Adana, Mersin ve Antalya illerinde yetişmekte birlikte mor varyetesi Sinop ilimizde doğada kendiliğinden bolca yetişmektedir. Özellikle Karakum mevkiinde yol kenarlarında, boş arazilerde ve yamaçlık alanlarda gelişim göstermiştir. Kaktüs şeklinde gelişim gösteren bikinin oldukça büyük olan yaprak üzerinde mor renkli meyveler sonbaharın sonunda olgunlaşmaya başlar. Meyve üzerinde gruplar halinde ince dikenler bulunur ve içerisinde bolca çekirdek barındırır. Hint inciri meyvesi genellikle kabuğu soyularak taze olarak tüketilir ayrıca meyve suyu şeklinde de kullanılır" dedi.

YER İNCİRİ

Yer inciri, kaktüsgiller familyasına ait, etli bir meyvedir. Dikenli kabuğuna rağmen, birçok sağlık faydası sunan besleyici bir meyvedir.

Yer incirinin faydaları şunlardır:

- Lif bakımından zengindir: Yer inciri, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan ve kabızlığı önleyen lif bakımından zengin bir meyvedir,

- Kan şekerini dengeler: Yer inciri, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan ve diyabet riskini azaltan bir meyvedir,

- Kolesterolü düşürür: Yer inciri, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan ve kalp sağlığını koruyan bir meyvedir,

- Cilt sağlığı için faydalıdır: Yer inciri, ciltteki kolajen üretimini artıran ve cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olan bir meyvedir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yer inciri, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur: Yer inciri, lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur ve kabızlığı önler.

Yer incirinin diğer faydaları:

* Anemi riskini azaltır,

* Kemikleri güçlendirir,

* Enerji verir,

* Kilo vermeye yardımcı olur,

* Kanser riskini azaltır,

* Göz sağlığını korur,

* İltihaplanmayı azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem