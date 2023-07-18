Yılmaz Güney'in hayatı anlatılacaktı: Suç duyurusunda bulunuldu

Sanatçı Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, Yılmaz Güney filmi için imzalanan protokole uyulmaması nedeniyle Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda, "Müvekkile ait eserin işlenerek sinema filmi yapılmasına ilişkin imzalanmış olan ön protokolü haklı nedenle feshetmiş olmamıza rağmen eserin telife bağlı hakları kendisininmiş gibi demeçler veren ve eseri işleyen şüphelilerin cezalandırılması için dava açılsın" ifadelerine yer verildi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Avukat Bişar Abdi Alınak, organizatör Ahmet San ve İstanbul MİDWOOD Film Stüdyoları Eğitim Turizm Kompleksi San. Ve Tic. A.Ş. hakkında savcılığa yaptığı başvuruda, Fatoş Güney'in Yılmaz Güney hakkında kaleme aldığı 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' eserini hatırlattı.

Yılmaz Güney'in hayatını konu alan bir sinema filmi çekilmesi için 'İstanbul Midwood Film Stüdyoları Eğitim Turizm Kompleksi San. Ve Tic. A.Ş.' (MİDWOOD) ile işbirliği protokolü imzalandığı belirtilen suç duyurusunda, "Süreç içerisinde MİDWOOD ve protokol metninde MİDWOOD'un tek yetkilisi olduğu belirtilen Ahmet San tarafından, protokoldeki sürekli ve ani edimlerin büyük çoğunluğu yerine getirilmemiş, getirilenler geç yerine getirilmiş, protokolün bazı kurucu unsurlarına ve şifahi vaatlere dair yanıltıcı ifadelerde bulunulduğu ortaya çıkmış, özel güven ilişkisi temelinden sarsılmış ve '31.12.2021 tarihine dek bir ana sözleşme imzalama' hükmü, belirtilen vadesi üzerinden çok uzun süre geçmesine rağmen yerine getirilmemiştir" denildi.

'YANILTICI AÇIKLAMALARDA BULUNULDU'

Başvuruda sözleşmeye uyulmadığı gerekçesiyle daha önce bu protokolün feshedildiği hatırlatılarak, fesih bildiriminin kale alınmadığı, basına demeçler verildiği, eserdeki hakların sahipliğine dair yanıltıcı açıklamalarda bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca, Ahmet San'ın Hollywood standartlarında bir çekim kompleksi kuracağı ve projenin de burada gerçekleştirileceğinin vaat edildiği belirtildi.

'BAŞKA BİR ŞİRKETİN FİLM STÜDYOSU KURMAYI PLANLADIĞI SÖYLENDİ'

Başvuruda ,"Film çekimlerinin yapılacağı yer olduğu söylenen ve Büyükçekmece Belediyesi'nden 2020'de kiralanmış olan 600 dönümlük araziye tarafımızca kompleksin akıbetini görmek için gidildiğinde MİDWOOD'a dair hiçbir şey olmadığı görüldü. Büyükçekmece Belediyesi'nden sorulduğunda ise, bu arazinin artık MİDWOOD'a ait olmadığı, başka bir şirketin film stüdyosu kurmayı planladığı söylenmiştir. İddiamızın ispatlanabilmesi adına evrak istediğimizde, gizlilik anlaşması gereği, mahkeme kanalıyla istenirse derhal vereceklerini belirten Büyükçekmece Belediyesi'nden ilgili belgelerin getirtilmesi talebimiz bulunmakta. Protokol gereği sözleşme süresi boyunca kamuoyu ve medyaya yönelik projenin aile ve Güney Filmcilik adına yüzünün münhasıran müvekkil Fatoş Güney olacağı hükme bağlandı" ifadelerine yer verildi.

'SÖZLEŞMEYİ HAKLI OLARAK FESH ETTİK'

Aynı zamanda İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde de filmin çekilmesinin tedbiren durdurulması ve önlenmesine ilişkin ihtiyadi tedbir talepli dava açıldı.

Avukat Alınak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ait Ticaret Sicili Gazetesi’nde sözleşme yapılan şirkette Ahmet San’ın tüm yetkilerinden azade olduğunu tespit ettik. Sözleşme yapılacak kişinin hukuken şirketi temsil etmediği bir ortamda, bu hususun tarafımızdan saklandığından ön protokolü haklı olarak fesih ettik. Ana sözleşme imza edilmeden filmin çekilemeyeceği fesih olunan ön protokolde sözleşme şartına bağlanmışken, Ahmet San tarafından filmin çekimlerine başlanılacağına dair basına vermiş olduğu demeçler suç ihtiva etmekte. Ön protokoldeki hukuki şartların yerine getirilmemesine rağmen Yılmaz Güney’in hayatını beyaz perdeye taşıyacağını söyleyen Ahmet San, Güney Ailesini ve Yılmaz Güney sevenlerinin ilgisini ve hassasiyetlerini sömüren bir pratik ortaya koymakta. Bir yapım şirketi ve bunu temsilde bulunan kişinin o şirketi temsilden çıktığı bir ortamda Yılmaz Güney gibi büyük bir ismin filminin bu şirkete ve temsilde bulunduğu kişiye emanet edilemeyeceğini de kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Güney filmi hakkında yakın zamanda kamuoyuna açıklama yapılacağını ifade eden Alınak, "Ancak yapacağımız bilgilendirmeye kadar MİDWOOD ve Ahmet San’ın bu filmi yasal olarak çekemeyeceğini, başkaca basın yayın gruplarında çıkan haberlere ilişkin tarafımızca teyit edilmeyen hiçbir bilgiye de itibar edilmemesi gerektiğini bildirmek isteriz" dedi.

Alınak son olarak, "Film için ödendiği iddia olunan telif ücreti ile ilgili olarak ödemenin yapıldığına ilişkin beyanlar verilmiş olsa da ön protokoldeki şartlara uyulmaması durumunda ödemenin istenemeyeceğine ilişkin kesin madde var. Sözleşmeden doğan bu hakkımıza rağmen ödemenin yeni yapım şirketi ile anlaşma yapılması durumunda iade edileceğini avukatlarına tarafımızca bildirildi" diye konuştu.